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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - СКА-Хабаровск
КАМАЗ - СКА-Хабаровск: обзор матча 18 апреля 2010
КАМАЗ
18.04.2010, воскресенье, 18:00
Россия. Первый дивизион, 5 тур
1 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
90+4'
А. Гудукин
39'
И. Пиюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - СКА-Хабаровск
ГОЛ! 1:1!
А. Гудукин
+4
Желтая карточка
А. Смирнов
Вторая желтая
А. Димидко
Замена
В. Никифоров
️️️️
В. Кармазиненко
Замена
А. Делькин
️️️️
М. Пименов
Желтая карточка
С. Сердюков
Замена
Л. Корнилов
️️️️
И. Бырлов
Замена
В. Запояска
️️️️
А. Мурнин
Замена
И. Коронов
️️️️
Р. Славнов
Желтая карточка
А. Мурнин
Желтая карточка
И. Пиюк
Желтая карточка
А. Димидко
Замена
А. Нечаев
️️️️
И. Старков
Замена
А. Шляпкин
️️️️
А. Куканос
ГОЛ! 0:1!
И. Пиюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
1
Денис Вавилин
ВР
77
Александр Куканос
ЦЗ
4
Антон Гудукин
ЦЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
33
Александр Кренделев
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
29
Сергей Сердюков
ЦФ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
СКА-Хабаровск
31
Сергей Барсуков
ВР
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
15
Андрей-Лорел Серан
ЦЗ
24
Гаджи Наврузов
ЦЗ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
10
Иван Старков
ЛП
7
Игорь Бырлов
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
25
Игорь Пиюк
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Горлукович
КАМАЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
11
Рифат Мустафин
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
90
Артем Делькин
ЦФ
СКА-Хабаровск
19
Алексей Степанов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
18
Александр Нечаев
ЦП
18
Лев Корнилов
ЦП
80
Вячеслав Запояска
ЦП
15
Александр Багаев
ЦФ
3-2-3-2
1
Вавилин
4
Гудукин
13
Хисамов
75
Ложкин
77
Куканос
34
Козлов
33
Кренделев
14
Пименов
4
Славнов
2
Гогниев
29
Сердюков
4-4-2
31
Барсуков
15
Серан
24
Наврузов
3
Смирнов
2
Недорезов
7
Бырлов
2
Димидко
27
Мурнин
10
Старков
8
Кармазиненко
25
Пиюк
77
Куканос
13
Шляпкин
13
Шляпкин
77
Куканос
4
Славнов
14
Коронов
14
Коронов
4
Славнов
14
Пименов
90
Делькин
90
Делькин
14
Пименов
10
Старков
18
Нечаев
18
Нечаев
10
Старков
7
Бырлов
18
Корнилов
18
Корнилов
7
Бырлов
8
Кармазиненко
10
Никифоров
10
Никифоров
8
Кармазиненко
27
Мурнин
80
Запояска
80
Запояска
27
Мурнин
Остались в запасе
КАМАЗ
СКА-Хабаровск
11
Рифат Мустафин
ЦП
98
Дмитрий Абакумов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
15
Александр Багаев
ЦФ
19
Алексей Степанов
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Горлукович
Остались в запасе
11
Рифат Мустафин
ЦП
98
Дмитрий Абакумов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
Остались в запасе
15
Александр Багаев
ЦФ
19
Алексей Степанов
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Сергей Горлукович
Статистика матча КАМАЗ - СКА-Хабаровск
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Стадион:
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