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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - СКА-Хабаровск
КАМАЗ - СКА-Хабаровск: обзор матча 06 ноября 2023
КАМАЗ
06.11.2023, понедельник, 18:30
Россия. Первая лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КАМАЗ - СКА-Хабаровск
85'
Замена
Т. Рукас
️️️️
Д. Корнюшин
Желтая карточка
Д. Таликин
82'
79'
Желтая карточка
И. Петров
Замена
Р. Аюкин
️️️️
А. Укомский
75'
75'
Замена
Р. Сосранов
️️️️
М. Мусалов
75'
Замена
М. Кутовой
️️️️
Ю. Бавин
Замена
Р. Защепкин
️️️️
Р. Куль
75'
Замена
Г. Борисенко
️️️️
А. Абрамов
75'
63'
Желтая карточка
С. Алиев
Желтая карточка
А. Гаглоев
59'
58'
Замена
И. Петров
️️️️
А. Симонян
43'
Желтая карточка
В. Подберезкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
21
Павел Горелов
ОП
97
Дамир Таликин
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
78
Руслан Куль
ПВ
11
Артемий Укомский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
20
Тимофей Шипунов
АП
10
Артем Симонян
АП
29
Яо Шарль
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
КАМАЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
7
Руслан Аюкин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
33
Борис Фартуна
АП
90
Григорий Борисенко
ПВ
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
50
Артем Быков
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
10
Илья Петров
ЦП
29
Кирилл Никитин
ЦФ
57
Дмитрий Бегун
ЦФ
90
Максим Кутовой
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
4-1-2-2-1
31
Анисимов
13
Почивалин
69
Асылов
17
Пальцев
4
Абрамов
21
Горелов
97
Таликин
11
Гаглоев
19
Бадртдинов
78
Куль
11
Укомский
4-2-2-2
1
Сугробов
44
Корнюшин
17
Покидышев
22
Кожемякин
5
Мусалов
40
Бавин
92
Подберезкин
20
Шипунов
10
Симонян
9
Алиев
29
Шарль
11
Укомский
7
Аюкин
7
Аюкин
11
Укомский
78
Куль
10
Защепкин
10
Защепкин
78
Куль
4
Абрамов
90
Борисенко
90
Борисенко
4
Абрамов
44
Корнюшин
96
Рукас
96
Рукас
44
Корнюшин
5
Мусалов
15
Сосранов
15
Сосранов
5
Мусалов
10
Симонян
10
Петров
10
Петров
10
Симонян
40
Бавин
90
Кутовой
90
Кутовой
40
Бавин
Остались в запасе
КАМАЗ
СКА-Хабаровск
1
Алексей Смирнов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
33
Борис Фартуна
АП
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
98
Ислам Имамов
ВР
50
Артем Быков
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
29
Кирилл Никитин
ЦФ
57
Дмитрий Бегун
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Остались в запасе
1
Алексей Смирнов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
33
Борис Фартуна
АП
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
Остались в запасе
98
Ислам Имамов
ВР
50
Артем Быков
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
29
Кирилл Никитин
ЦФ
57
Дмитрий Бегун
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Роман Шаронов
Статистика матча КАМАЗ - СКА-Хабаровск
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Спартак К
- : -
04.12.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
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