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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - КАМАЗ
СКА-Хабаровск - КАМАЗ: обзор матча 03 мая 2025
СКА-Хабаровск
03.05.2025, суббота, 08:00
Россия. Первая лига, 31 тур
2 : 1
Завершен
КАМАЗ
54'
Р. Гаджимурадов
76'
Г. Гонгадзе (П)
49'
Д. Моторин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-Хабаровск - КАМАЗ
Замена
А. Гаглоев
️️️️
Г. Гонгадзе
88'
Замена
А. Гонгапшев
️️️️
Р. Гаджимурадов
79'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Г. Гонгадзе
76'
67'
Замена
Д. Стародуб
️️️️
М. Султонов
62'
Желтая карточка
А. Гюрджан
61'
Желтая карточка
С. Абдуллаев
ГОЛ! 1:1!
Р. Гаджимурадов
54'
49'
ГОЛ! 0:1!
Д. Моторин
46'
Замена
Ю. Кириллов
️️️️
И. Жигулев
42'
Желтая карточка
А. Суханов
30'
Замена
М. Бурко
️️️️
Д. Тананеев
Замена
К. Алиев
️️️️
Н. Першин
21'
11'
Желтая карточка
И. Жигулев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
46
Никита Першин
ОП
4
Борха Мартинес
ЦП
10
Артем Симонян
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
7
Руслан Аюкин
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Роман Защепкин
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
59
Даниил Моторин
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
79
Жеан Киньонес
ЛЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
6
Садыг Багиев
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
90
Максим Кутовой
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
КАМАЗ
76
Илья Купцов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
67
Никита Платон
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
4-2-1-2-1
96
Кузнецов
91
Носков
17
Покидышев
44
Журавлев
44
Гурбан
92
Емельянов
46
Першин
4
Мартинес
10
Симонян
10
Гаджимурадов
10
Гонгадзе
3-2-3-2
31
Анисимов
76
Суханов
19
Тананеев
22
Гюрджан
7
Аюкин
10
Жигулев
28
Султонов
10
Защепкин
11
Апеков
59
Моторин
11
Абдуллаев
10
Гонгадзе
11
Гаглоев
11
Гаглоев
10
Гонгадзе
46
Першин
10
Алиев
10
Алиев
46
Першин
10
Гаджимурадов
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
10
Гаджимурадов
19
Тананеев
15
Бурко
15
Бурко
19
Тананеев
28
Султонов
11
Стародуб
11
Стародуб
28
Султонов
10
Жигулев
42
Кириллов
42
Кириллов
10
Жигулев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
КАМАЗ
98
Ислам Имамов
ВР
79
Жеан Киньонес
ЛЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
6
Садыг Багиев
ОП
7
Мариус Йосипой
ЦП
90
Максим Кутовой
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
76
Илья Купцов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
67
Никита Платон
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Остались в запасе
98
Ислам Имамов
ВР
79
Жеан Киньонес
ЛЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
6
Садыг Багиев
ОП
7
Мариус Йосипой
ЦП
90
Максим Кутовой
ЦФ
Остались в запасе
76
Илья Купцов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
67
Никита Платон
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
Главный тренер
Алексей Поддубский
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Статистика матча СКА-Хабаровск - КАМАЗ
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Спартак К
- : -
04.12.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Нижний Новгород
- : -
05.12.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
1 : 0
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Информация о матче
Стадион:
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