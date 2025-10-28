29 октября на стадионе «Велодром» пройдет матч 10-го тура Лиги 1, в котором «Марсель» примет «Анже». Команды находятся на разных полюсах таблицы, и хозяева выглядят явными фаворитами.

«Марсель»

Коллектив из Прованса после 9 туров идет третьим с 18 очками и впечатляющей разницей мячей – +13. Команда забивает больше всех в чемпионате (22 голов) и регулярно проводит яркие атакующие матчи. В пяти последних встречах «Марсель» забил 15 мячей и пропустил всего 6. Несмотря на поражения от «Ланса» и «Спортинга», игра подопечных стабильна: в шести подряд турах они обязательно отличались. Дома «Марсель» особенно силен – шесть побед кряду при уверенном контроле игры и высоком темпе атак.

«Анже»

Гости располагаются на 15-й строчке с 9 очками. Команда пока не может выйти на стабильный уровень – 9 пропущенных голов за пять матчей, при этом всего три забитых. Несмотря на недавнюю победу над «Лорьяном» (2:0), в гостях «Анже» испытывает серьезные трудности: пять поражений подряд в Лиге 1 вне дома. Команда играет от обороны, но часто допускает ошибки в позиционной защите, что особенно опасно против мощной атаки соперника.

Факты о командах

«Марсель»

Победы в 6 последних домашних матчах

В среднем: 3.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 9 матчах подряд

Лучший показатель по забитым мячам в Лиге 1

«Анже»

Не выигрывает в 5 гостевых матчах

В среднем: 0.60 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 7 из 9 последних матчей

Играет крайне неудачно на выезде

Прогноз на матч «Марсель» – «Анже»

Разница в классе и текущей форме слишком велика. «Марсель» обладает одной из самых продуктивных атак чемпионата и уверенно действует на своем поле. «Анже» же испытывает большие проблемы в защите и редко навязывает борьбу в матчах с сильными соперниками. Сценарий встречи очевиден – хозяева возьмут инициативу с первых минут и, скорее всего, выиграют с комфортным преимуществом. Оптимальным выбором станут ставки на победу «Марселя» и тотал по голам.

Рекомендованные ставки