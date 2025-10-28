Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Марсель» – «Анже»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.70

28 октября 2025 10:49
Марсель - Анжер
29 окт. 2025, среда 23:05 | Франция. Лига 1, 10 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Марселя» с форой (-1.5)
Сделать ставку

29 октября на стадионе «Велодром» пройдет матч 10-го тура Лиги 1, в котором «Марсель» примет «Анже». Команды находятся на разных полюсах таблицы, и хозяева выглядят явными фаворитами.

«Марсель»

Коллектив из Прованса после 9 туров идет третьим с 18 очками и впечатляющей разницей мячей – +13. Команда забивает больше всех в чемпионате (22 голов) и регулярно проводит яркие атакующие матчи. В пяти последних встречах «Марсель» забил 15 мячей и пропустил всего 6. Несмотря на поражения от «Ланса» и «Спортинга», игра подопечных стабильна: в шести подряд турах они обязательно отличались. Дома «Марсель» особенно силен – шесть побед кряду при уверенном контроле игры и высоком темпе атак.

«Анже»

Гости располагаются на 15-й строчке с 9 очками. Команда пока не может выйти на стабильный уровень – 9 пропущенных голов за пять матчей, при этом всего три забитых. Несмотря на недавнюю победу над «Лорьяном» (2:0), в гостях «Анже» испытывает серьезные трудности: пять поражений подряд в Лиге 1 вне дома. Команда играет от обороны, но часто допускает ошибки в позиционной защите, что особенно опасно против мощной атаки соперника.

Факты о командах

«Марсель»

  • Победы в 6 последних домашних матчах
  • В среднем: 3.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 9 матчах подряд
  • Лучший показатель по забитым мячам в Лиге 1

«Анже»

  • Не выигрывает в 5 гостевых матчах
  • В среднем: 0.60 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей
  • Играет крайне неудачно на выезде

Личные встречи
44% (8)
44% (8)
11% (2)
31
Забитых мячей
16
1.72
В среднем за матч
0.89
5:2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  2:2
Франция. Лига 1, 21 тур
Анжер
0 : 2
09.02.2025
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
1 : 1
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 35 тур
Марсель
3 : 1
14.05.2023
Анжер
Франция. Лига 1, 9 тур
Анжер
0 : 3
30.09.2022
Марсель
Франция. Лига 1, 23 тур
Марсель
5 : 2
04.02.2022
Анжер
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
0 : 0
22.09.2021
Марсель
Франция. Лига 1, 37 тур
Марсель
3 : 2
16.05.2021
Анжер
Франция. Лига 1, 17 тур
Анжер
2 : 1
23.12.2020
Марсель
Франция. Лига 1, 21 тур
Марсель
0 : 0
25.01.2020
Анжер
Франция. Лига 1, 16 тур
Анжер
0 : 2
03.12.2019
Марсель
Франция. Лига 1, 30 тур
Марсель
2 : 2
30.03.2019
Анжер
Франция. Лига 1, 19 тур
Анжер
1 : 1
22.12.2018
Марсель
Франция. Лига 1, 35 тур
Анжер
1 : 1
29.04.2018
Марсель
Франция. Лига 1, 3 тур
Марсель
1 : 1
20.08.2017
Анжер
Франция. Лига 1, 29 тур
Марсель
3 : 0
10.03.2017
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
1 : 1
02.10.2016
Марсель
Франция. Лига 1, 36 тур
Анжер
0 : 1
01.05.2016
Марсель
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
1 : 2
27.09.2015
Анжер
Показать все

Прогноз на матч «Марсель» – «Анже»

Разница в классе и текущей форме слишком велика. «Марсель» обладает одной из самых продуктивных атак чемпионата и уверенно действует на своем поле. «Анже» же испытывает большие проблемы в защите и редко навязывает борьбу в матчах с сильными соперниками. Сценарий встречи очевиден – хозяева возьмут инициативу с первых минут и, скорее всего, выиграют с комфортным преимуществом. Оптимальным выбором станут ставки на победу «Марселя» и тотал по голам.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Марселя» с форой (-1.5) – коэффициент 1.70
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

1.70
Победа «Марселя» с форой (-1.5)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Франция. Лига 1 Анжер Марсель
Другие прогнозы
28.10.2025
20:30
1.90
Италия. Серия А, 9 тур
Лечче - Наполи
Обе забьют – да
28.10.2025
20:30
2.25
Германия. Кубок, 2 раунд
Айнтрахт - Боруссия Д
Победа «Боруссии Дортмунд»
28.10.2025
20:30
1.90
Германия. Кубок, 2 раунд
Хайденхайм - Гамбург
Обе забьют – да
28.10.2025
21:00
1.80
Саудовская Аравия. Кубок Короля, 1/8 финала
Аль-Наср - Аль-Иттихад
Победа «Аль-Насра»
28.10.2025
22:45
1.82
Германия. Кубок, 2 раунд
Энерги - РБ Лейпциг
Победа «РБ Лейпциг» и обе забьют – да
28.10.2025
22:45
1.88
Германия. Кубок, 2 раунд
Аугсбург - Бохум
Обе забьют – да
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 