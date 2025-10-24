Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аугсбург» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки на матч 25 октября 2025 с коэффициентом 1.75

24 октября 2025 11:03
Аугсбург - РБ Лейпциг
25 окт. 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа «РБ Лейпцига»
Сделать ставку

25 октября на стадионе ВВК-Арена пройдeт матч 8-го тура Бундеслиги между «Аугсбургом» и «РБ Лейпцигом». Команды находятся на разных полюсах таблицы: хозяева борются за стабильность, а гости стремятся к лидерству.

«Аугсбург»

Клуб располагается на 13-м месте с семью очками. В предыдущем туре команда сыграла вничью с «Кeльном» (1:1), показав боевой, но неэффективный футбол. «Аугсбург» стабильно забивает – в восьми матчах подряд, но и оборона остаeтся слабым местом: 11 матчей без сухого исхода. За последние пять игр команда забила 7 и пропустила 10 голов. При этом дома «Аугсбург» старается действовать смело, опираясь на быстрые переходы и стандарты. Мерт Кемюр с двумя голами – главный источник угрозы впереди.

«РБ Лейпциг»

Команда из Лейпцига уверенно держится на втором месте с 16 очками. В прошлом туре одержана победа над «Гамбургом» (2:1), а серия без поражений в чемпионате достигла шести матчей. За последние пять игр «быки» забили 8 и пропустили лишь 3 гола, демонстрируя отличную организацию игры. Баумгартнер забил 4 мяча и остаeтся одним из самых эффективных игроков лиги. «РБ Лейпциг» играет сбалансированно, активно прессингует и реализует высокий процент моментов, особенно против соперников из нижней половины таблицы.

Факты о командах

«Аугсбург»

  • Забивает в 8 матчах подряд
  • Пропускает в 11 последних матчах
  • В среднем: 1.40 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

«РБ Лейпциг»

  • Не проигрывает в 6 матчах подряд
  • В среднем: 1.60 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 6 матчах подряд

Личные встречи
14% (3)
32% (7)
55% (12)
19
Забитых мячей
40
0.86
В среднем за матч
1.82
2:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  3:3
Германия. Бундеслига, 22 тур
Аугсбург
0 : 0
14.02.2025
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 5 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
28.09.2024
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Аугсбург
2 : 2
10.02.2024
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 4 тур
РБ Лейпциг
3 : 0
16.09.2023
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 28 тур
РБ Лейпциг
3 : 2
15.04.2023
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Аугсбург
3 : 3
22.10.2022
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 33 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
08.05.2022
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 16 тур
Аугсбург
1 : 1
15.12.2021
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 21 тур
РБ Лейпциг
2 : 1
12.02.2021
Аугсбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Аугсбург
0 : 3
22.12.2020
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 4 тур
Аугсбург
0 : 2
17.10.2020
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 34 тур
Аугсбург
1 : 2
27.06.2020
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 17 тур
РБ Лейпциг
3 : 1
21.12.2019
Аугсбург
Германия. Кубок, 1/4 финала
Аугсбург
1 : 2
02.04.2019
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 25 тур
РБ Лейпциг
0 : 0
09.03.2019
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
0 : 0
20.10.2018
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 22 тур
РБ Лейпциг
2 : 0
09.02.2018
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 5 тур
Аугсбург
1 : 0
19.09.2017
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 23 тур
Аугсбург
2 : 2
03.03.2017
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 6 тур
РБ Лейпциг
2 : 1
30.09.2016
Аугсбург
Германия. Кубок, 1 раунд
РБ Лейпциг
0 : 2
02.08.2013
Аугсбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
РБ Лейпциг
0 : 1
25.10.2011
Аугсбург
Показать все

Прогноз на матч «Аугсбург» – «РБ Лейпциг»

Форма гостей выглядит гораздо убедительнее. «Аугсбург» нестабилен в обороне и часто позволяет создавать опасные моменты, особенно при стандартах. «Лейпциг» же играет уверенно и дисциплинированно, сочетая контроль мяча с быстрыми фланговыми атаками. Учитывая разницу в классе и текущую форму, шансы хозяев ограничены возможностью забить один мяч на контратаке.

Вероятный сценарий – доминирование гостей с постепенным наращиванием давления. «Аугсбург» может ответить голом, но вряд ли удержит оборону в порядке. Оптимально рассматривать победу «Лейпцига» и ставку на верховой тотал.

Рекомендованные ставки

  • Победа «РБ Лейпцига» – коэффициент 1.75
  • Обе команды забьют – да – коэффициент 1.90

1.75
Победа «РБ Лейпцига»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Аугсбург
Другие прогнозы
25.10.2025
12:00
1.75
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сибирь - Алания
Тотал меньше 2.5 голов
25.10.2025
14:00
2.00
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан - Динамо Мн
Ф1 (+1,5)
25.10.2025
14:00
2.95
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Текстильщик - Волгарь
Победа «Волгаря»
25.10.2025
14:00
1.57
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Спартак - Оренбург
Победа «Спартака» с форой -1
25.10.2025
15:00
1.78
Испания. Примера, 10 тур
Жирона - Овьедо
Победа «Жироны»
25.10.2025
15:30
1.73
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Карпаты - Рух
Индивидуальный тотал «Карпат» больше 1,5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 