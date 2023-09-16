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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Аугсбург
РБ Лейпциг - Аугсбург: обзор матча 16 сентября 2023
РБ Лейпциг
16.09.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
3 : 0
Завершен
Аугсбург
7'
Х. Симонс
11'
Л. Опенда
27'
Д. Раум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Аугсбург
82'
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
Р. Варгас
Замена
К. Ленц
️️️️
Д. Раум
76'
Замена
К. Баумгартнер
️️️️
Х. Симонс
76'
Замена
Ф. Карвалью
️️️️
Э. Форсберг
64'
Замена
Б. Шешко
️️️️
Л. Опенда
64'
46'
Замена
Иаго
️️️️
М. Педерсен
46'
Замена
Ф. Тиц
️️️️
Д. Бельо
46'
Замена
Д. Гаувелеув
️️️️
Ф. Удуохай
45'
+2
Замена
А. Энгелс
️️️️
Н. Дорш
ГОЛ! 3:0!
Д. Раум
Пас отдал
Ю. Поульсен
27'
ГОЛ! 2:0!
Л. Опенда
Пас отдал
Х. Симонс
11'
ГОЛ! 1:0!
Х. Симонс
Пас отдал
Л. Опенда
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
44
Кевин Кампль
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
6
Никлас Дорш
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
6
Патрик Пфайффер
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
9
Дион Бельо
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
13
Тим Келер
ЦЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
57
Иаго
ЛЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
7
Арне Энгелс
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
9
Филлип Тиц
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
4-2-2-2
28
Бласвих
22
Раум
23
Люкеба
3
Симакан
23
Хенрикс
44
Кампль
21
Шлагер
10
Форсберг
7
Симонс
17
Опенда
15
Поульсен
4-1-1-1-3
1
Дамен
43
Мбабу
2
Удуохай
5
Бауэр
22
Педерсен
6
Дорш
37
Реджбечай
11
Варгас
9
Бельо
9
Демирович
6
Пфайффер
22
Раум
3
Ленц
3
Ленц
22
Раум
10
Форсберг
14
Карвалью
14
Карвалью
10
Форсберг
7
Симонс
14
Баумгартнер
14
Баумгартнер
7
Симонс
17
Опенда
30
Шешко
30
Шешко
17
Опенда
22
Педерсен
57
Иаго
57
Иаго
22
Педерсен
2
Удуохай
14
Гаувелеув
14
Гаувелеув
2
Удуохай
6
Дорш
7
Энгелс
7
Энгелс
6
Дорш
11
Варгас
97
Йенсен
97
Йенсен
11
Варгас
9
Бельо
9
Тиц
9
Тиц
9
Бельо
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Аугсбург
25
Петер Гулачи
ВР
13
Тим Келер
ЦЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
40
Томаш Коубек
ВР
20
Роберт Гумни
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
13
Тим Келер
ЦЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
20
Роберт Гумни
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Энрико Маасен
Статистика матча РБ Лейпциг - Аугсбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
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