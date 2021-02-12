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Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Аугсбург
РБ Лейпциг - Аугсбург: обзор матча 12 февраля 2021
РБ Лейпциг
12.02.2021, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Аугсбург
38'
Д. Ольмо (П)
43'
К. Нкунку
77'
Д. Калиджиури (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Аугсбург
Замена
А. Серлот
️️️️
А. Айдара
85'
79'
Замена
М. Рихтер
️️️️
Т. Штробль
79'
Замена
Ф. Нидерлехнер
️️️️
М. Сухи
77'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Калиджиури
Замена
М. Забитцер
️️️️
Д. Ольмо
76'
Желтая карточка
Т. Адамс
72'
71'
Замена
Р. Хедира
️️️️
К. Груэсо
Замена
И. Конате
️️️️
Н. Мукиэле
64'
63'
Желтая карточка
Л. Бенеш
Замена
Т. Адамс
️️️️
К. Кампль
63'
63'
Замена
Р. Варгас
️️️️
Л. Бенеш
Желтая карточка
В. Орбан
62'
ГОЛ! 2:0!
К. Нкунку
Пас отдал
Ю. Поульсен
43'
Желтая карточка
Л. Клостерманн
41'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Ольмо
38'
34'
Желтая карточка
Р. Гикевич
28'
Желтая карточка
М. Сухи
22'
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
3'
Желтая карточка
Р. Оксфорд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
17
Анхелиньо
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
Главный тренер
Хайко Херрлих
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Тайлер Адамс
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
9
Александр Серлот
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
8
Рани Хедира
ОП
23
Тим Цивейя
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Гулачи
23
Хальстенберг
4
Орбан
16
Клостерманн
17
Анхелиньо
20
Мукиэле
44
Кампль
21
Айдара
20
Ольмо
15
Поульсен
28
Нкунку
3-3-2-2
12
Гикевич
39
Оксфорд
6
Гаувелеув
17
Сухи
20
Гумни
5
Штробль
22
Педерсен
8
Бенеш
11
Груэсо
28
Хан
20
Калиджиури
44
Кампль
10
Адамс
10
Адамс
44
Кампль
20
Мукиэле
16
Конате
16
Конате
20
Мукиэле
20
Ольмо
20
Забитцер
20
Забитцер
20
Ольмо
21
Айдара
9
Серлот
9
Серлот
21
Айдара
11
Груэсо
8
Хедира
8
Хедира
11
Груэсо
5
Штробль
5
Рихтер
5
Рихтер
5
Штробль
8
Бенеш
11
Варгас
11
Варгас
8
Бенеш
17
Сухи
7
Нидерлехнер
7
Нидерлехнер
17
Сухи
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Аугсбург
1
Хосеп Мартинес
ВР
10
Лазар Самарджич
АП
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
23
Тим Цивейя
ЦП
40
Томаш Коубек
ВР
30
Ян Моравек
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
10
Лазар Самарджич
АП
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Остались в запасе
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
23
Тим Цивейя
ЦП
40
Томаш Коубек
ВР
30
Ян Моравек
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Хайко Херрлих
Статистика матча РБ Лейпциг - Аугсбург
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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