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Расписание матчей
Германия. Кубок
Аугсбург - РБ Лейпциг
Аугсбург - РБ Лейпциг: обзор матча 02 апреля 2019
Аугсбург
02.04.2019, вторник, 21:45
Германия. Кубок, 1/4 финала
1 : 2
Завершен
РБ Лейпциг
90+4'
А. Финнбогасон
74'
Т. Вернер
120'
М. Хальстенберг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Аугсбург - РБ Лейпциг
120'
Желтая карточка
М. Хальстенберг
120'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Хальстенберг
Желтая карточка
М. Грегоритч
105'
ГОЛ! 1:1!
А. Финнбогасон
Пас отдал
М. Рихтер
90'
+4
74'
ГОЛ! 0:1!
Т. Вернер
Пас отдал
А. Айдара
Желтая карточка
К. Чжа-Чеол
66'
Желтая карточка
Р. Хедира
63'
63'
Желтая карточка
А. Айдара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Грегор Кобель
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
4
Йосо Станич
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
97
Фредрик Йенсен
АП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Кобель
30
Макс
6
Гаувелеув
4
Дансо
39
Тигль
8
Хедира
10
Ку Чжа-Чеол
10
Байер
5
Рихтер
28
Хан
11
Грегоритч
3-4-1-2
25
Гулачи
4
Орбан
16
Конате
23
Хальстенберг
20
Забитцер
6
Демме
27
Лаймер
44
Кампль
77
Брума
15
Поульсен
11
Вернер
Остались в запасе
Аугсбург
РБ Лейпциг
97
Фредрик Йенсен
АП
16
Андреас Люте
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
4
Йосо Станич
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
20
Норди Мукиэле
ПЗ
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
38
Ивон Мвого
ВР
31
Штефан Илсанкер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
97
Фредрик Йенсен
АП
16
Андреас Люте
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
4
Йосо Станич
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Остались в запасе
20
Норди Мукиэле
ПЗ
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
38
Ивон Мвого
ВР
31
Штефан Илсанкер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Аугсбург - РБ Лейпциг
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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