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Расписание матчей
Германия. Кубок
Аугсбург - РБ Лейпциг
Аугсбург - РБ Лейпциг: обзор матча 22 декабря 2020
Аугсбург
22.12.2020, вторник, 20:30
Германия. Кубок, 1/16 финала
0 : 3
Завершен
РБ Лейпциг
11'
В. Орбан
75'
Ю. Поульсен
82'
Анхелиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Аугсбург - РБ Лейпциг
88'
Замена
Л. Самарджич
️️️️
А. Айдара
82'
ГОЛ! 0:3!
Анхелиньо
Замена
К. Груэсо
️️️️
Р. Гумни
77'
Замена
Ф. Нидерлехнер
️️️️
Р. Оксфорд
77'
77'
Замена
Т. Адамс
️️️️
Н. Мукиэле
77'
Замена
Д. Борковски
️️️️
Д. Ольмо
75'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Поульсен
Пас отдал
Д. Ольмо
73'
Желтая карточка
Н. Мукиэле
63'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Э. Форсберг
11'
ГОЛ! 0:1!
В. Орбан
Пас отдал
Анхелиньо
Желтая карточка
Иаго
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
57
Иаго
ЛЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
8
Рани Хедира
ОП
5
Тобиас Штробль
ОП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
17
Анхелиньо
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
23
Тим Цивейя
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
19
Сон-Хун Чхон
ЦФ
21
Дион Бериша
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
10
Тайлер Адамс
ОП
5
Эрик Мартель
ОП
20
Йоша Вос
АП
10
Лазар Самарджич
АП
25
Деннис Борковски
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
3-4-2-1
12
Гикевич
39
Оксфорд
2
Удуохай
6
Гаувелеув
57
Иаго
8
Хедира
5
Штробль
20
Гумни
11
Варгас
20
Калиджиури
11
Грегоритч
3-2-3-2
25
Гулачи
23
Хальстенберг
2
Упамекано
4
Орбан
20
Мукиэле
17
Анхелиньо
21
Айдара
44
Кампль
20
Забитцер
20
Ольмо
10
Форсберг
20
Гумни
11
Груэсо
11
Груэсо
20
Гумни
39
Оксфорд
7
Нидерлехнер
7
Нидерлехнер
39
Оксфорд
20
Ольмо
25
Борковски
25
Борковски
20
Ольмо
21
Айдара
10
Самарджич
10
Самарджич
21
Айдара
20
Мукиэле
10
Адамс
10
Адамс
20
Мукиэле
10
Форсберг
15
Поульсен
15
Поульсен
10
Форсберг
Остались в запасе
Аугсбург
РБ Лейпциг
19
Сон-Хун Чхон
ЦФ
21
Дион Бериша
ЦФ
23
Тим Цивейя
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
40
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
Главный тренер
Хайко Херрлих
1
Хосеп Мартинес
ВР
20
Йоша Вос
АП
5
Эрик Мартель
ОП
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
19
Сон-Хун Чхон
ЦФ
21
Дион Бериша
ЦФ
23
Тим Цивейя
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
40
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
20
Йоша Вос
АП
5
Эрик Мартель
ОП
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Аугсбург - РБ Лейпциг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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