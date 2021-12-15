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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - РБ Лейпциг
Аугсбург - РБ Лейпциг: обзор матча 15 декабря 2021
Аугсбург
15.12.2021, среда, 22:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
1 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
86'
Д. Калиджиури (П)
19'
А. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - РБ Лейпциг
Желтая карточка
Н. Саренрен-Баце
87'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Калиджиури
86'
86'
Замена
Б. Бробби
️️️️
А. Силва
Замена
Н. Саренрен-Баце
️️️️
А. Хан
81'
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
М. Грегоритч
67'
Замена
С. Кордова
️️️️
Ф. Йенсен
66'
64'
Замена
Д. Собослаи
️️️️
Э. Форсберг
46'
Замена
Т. Адамс
️️️️
К. Лаймер
46'
Замена
Н. Мукиэле
️️️️
М. Симакан
Замена
М. Педерсен
️️️️
Я. Моравек
46'
Замена
А. Майер
️️️️
Р. Варгас
46'
Желтая карточка
Н. Дорш
44'
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Силва
Пас отдал
Б. Хенрикс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
57
Иаго
ЛЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
6
Никлас Дорш
ОП
30
Ян Моравек
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
28
Андре Хан
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
27
Конрад Лаймер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
10
Арне Майер
ОП
8
Дикени Салифу
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
16
Серхио Кордова
ЦФ
РБ Лейпциг
33
Филипп Чаунер
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
6
Илаш Мориба
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
20
Йоша Вос
АП
9
Брайан Бробби
ЦФ
4-1-1-3-1
12
Гикевич
57
Иаго
32
Фрамбергер
39
Оксфорд
20
Гумни
6
Дорш
30
Моравек
11
Варгас
97
Йенсен
28
Хан
11
Грегоритч
3-2-2-1-2
25
Гулачи
24
Гвардиол
3
Симакан
4
Орбан
39
Хенрикс
17
Анхелиньо
27
Лаймер
44
Кампль
10
Форсберг
19
Силва
28
Нкунку
30
Моравек
22
Педерсен
22
Педерсен
30
Моравек
11
Варгас
10
Майер
10
Майер
11
Варгас
11
Грегоритч
20
Калиджиури
20
Калиджиури
11
Грегоритч
28
Хан
37
Саренрен-Баце
37
Саренрен-Баце
28
Хан
97
Йенсен
16
Кордова
16
Кордова
97
Йенсен
10
Форсберг
8
Собослаи
8
Собослаи
10
Форсберг
3
Симакан
20
Мукиэле
20
Мукиэле
3
Симакан
27
Лаймер
12
Адамс
12
Адамс
27
Лаймер
19
Силва
9
Бробби
9
Бробби
19
Силва
Остались в запасе
Аугсбург
РБ Лейпциг
40
Томаш Коубек
ВР
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
8
Дикени Салифу
ЦП
Главный тренер
Хайко Херрлих
33
Филипп Чаунер
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
2
Соломон Бонна
ПЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
20
Йоша Вос
АП
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
8
Дикени Салифу
ЦП
Остались в запасе
33
Филипп Чаунер
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
2
Соломон Бонна
ПЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
20
Йоша Вос
АП
Главный тренер
Хайко Херрлих
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Аугсбург - РБ Лейпциг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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