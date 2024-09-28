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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Аугсбург
РБ Лейпциг - Аугсбург: обзор матча 28 сентября 2024
РБ Лейпциг
28.09.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
4 : 0
Завершен
Аугсбург
11'
Б. Шешко
15'
Б. Шешко
46'
Л. Опенда
57'
Х. Симонс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Аугсбург
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Б. Шешко
84'
Замена
Э. Битшиабу
️️️️
К. Люкеба
84'
83'
Желтая карточка
К. Матсима
78'
Желтая карточка
Ф. Ониика
78'
Замена
Ю. Кабадайи
️️️️
Ф. Тиц
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
Д. Раум
75'
Замена
А. Вермерен
️️️️
А. Айдара
75'
68'
Замена
Х. Кудоссу
️️️️
М. Вольф
68'
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
Э. Реджбечай
Замена
К. Баумгартнер
️️️️
А. Нуса
65'
58'
Замена
К. Матсима
️️️️
К. Шлоттербек
58'
Замена
С. Мунье
️️️️
Р. Варгас
ГОЛ! 4:0!
Х. Симонс
Пас отдал
Б. Шешко
57'
ГОЛ! 3:0!
Л. Опенда
Пас отдал
Х. Симонс
46'
Желтая карточка
Н. Зайвальд
42'
27'
Пенальти не реализован!
Д. Гаувелеув
ГОЛ! 2:0!
Б. Шешко
Пас отдал
Д. Раум
15'
ГОЛ! 1:0!
Б. Шешко
Пас отдал
Л. Опенда
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
4
Вилли Орбан
(К)
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
13
Николас Зайвальд
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Аугсбург
22
Недилько Лабрович
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
14
Джеффри Гаувелеув
(К)
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
9
Филлип Тиц
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
48
Артур Вермерен
ОП
47
Viggo Gebel
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
19
Андре Силва
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
35
Крислен Матсима
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
18
Тим Брайтхаупт
ОП
10
Арне Майер
ОП
7
Хенри Кудоссу
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
9
Стив Мунье
ЦФ
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
4-2-2-2
25
Гулачи
22
Раум
23
Люкеба
4
Орбан
2
Гертрейда
13
Зайвальд
21
Айдара
7
Нуса
7
Симонс
30
Шешко
17
Опенда
3-3-2-1-1
22
Лабрович
5
Бауэр
14
Гаувелеув
13
Шлоттербек
27
Вольф
18
Якич
13
Яннулис
37
Реджбечай
16
Ониика
11
Варгас
9
Тиц
23
Люкеба
3
Битшиабу
3
Битшиабу
23
Люкеба
22
Раум
23
Хенрикс
23
Хенрикс
22
Раум
21
Айдара
48
Вермерен
48
Вермерен
21
Айдара
7
Нуса
14
Баумгартнер
14
Баумгартнер
7
Нуса
30
Шешко
15
Поульсен
15
Поульсен
30
Шешко
13
Шлоттербек
35
Матсима
35
Матсима
13
Шлоттербек
27
Вольф
7
Кудоссу
7
Кудоссу
27
Вольф
37
Реджбечай
97
Йенсен
97
Йенсен
37
Реджбечай
11
Варгас
9
Мунье
9
Мунье
11
Варгас
9
Тиц
7
Кабадайи
7
Кабадайи
9
Тиц
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Аугсбург
26
Мартен Вандевордт
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
47
Viggo Gebel
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
1
Финн Дамен
ВР
18
Тим Брайтхаупт
ОП
10
Арне Майер
ОП
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
47
Viggo Gebel
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
18
Тим Брайтхаупт
ОП
10
Арне Майер
ОП
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча РБ Лейпциг - Аугсбург
1
2
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
5
Нарушения
9
13
Офсайды
0
1
Количество передач
560
383
Сейвы
1
2
Точность передач %
85
78
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
3
0
xG (ожидаемые голы)
2.24
1.24
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Ред Булл Арена
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