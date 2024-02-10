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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - РБ Лейпциг
Аугсбург - РБ Лейпциг: обзор матча 10 февраля 2024
Аугсбург
10.02.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
2 : 2
Завершен
РБ Лейпциг
35'
Ф. Тиц
60'
Э. Демирович
39'
Л. Опенда
52'
Б. Шешко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аугсбург - РБ Лейпциг
Желтая карточка
К. Мбабу
90'
+5
84'
Замена
К. Баумгартнер
️️️️
Х. Симонс
Замена
А. Майер
️️️️
Р. Варгас
83'
82'
Пенальти не реализован!
Л. Опенда
Желтая карточка
Ф. Дамен
81'
74'
Желтая карточка
Д. Раум
72'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Б. Шешко
Желтая карточка
Р. Варгас
70'
68'
Замена
М. Симакан
️️️️
В. Орбан
Замена
П. Бьель
️️️️
Ф. Тиц
68'
Замена
А. Энгелс
️️️️
Ф. Йенсен
68'
67'
Замена
Н. Зайвальд
️️️️
К. Кампль
67'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Д. Ольмо
Желтая карточка
К. Якич
64'
ГОЛ! 2:2!
Э. Демирович
Пас отдал
К. Якич
60'
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
55'
52'
ГОЛ! 1:2!
Б. Шешко
Пас отдал
Д. Ольмо
39'
ГОЛ! 1:1!
Л. Опенда
Пас отдал
Д. Раум
ГОЛ! 1:0!
Ф. Тиц
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
57
Иаго
ЛЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
9
Филлип Тиц
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
(К)
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
7
Хави Симонс
ПВ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
6
Патрик Пфайффер
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
6
Никлас Дорш
ОП
10
Арне Майер
ОП
7
Арне Энгелс
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
11
Свен Михель
ЦФ
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Дамен
57
Иаго
14
Гаувелеув
2
Удуохай
43
Мбабу
18
Якич
37
Реджбечай
11
Варгас
97
Йенсен
9
Демирович
9
Тиц
4-2-2-2
25
Гулачи
23
Хенрикс
16
Клостерманн
4
Орбан
22
Раум
44
Кампль
21
Шлагер
7
Симонс
20
Ольмо
17
Опенда
30
Шешко
11
Варгас
10
Майер
10
Майер
11
Варгас
97
Йенсен
7
Энгелс
7
Энгелс
97
Йенсен
9
Тиц
16
Бьель
16
Бьель
9
Тиц
4
Орбан
3
Симакан
3
Симакан
4
Орбан
44
Кампль
13
Зайвальд
13
Зайвальд
44
Кампль
20
Ольмо
99
Эльмас
99
Эльмас
20
Ольмо
7
Симонс
14
Баумгартнер
14
Баумгартнер
7
Симонс
30
Шешко
15
Поульсен
15
Поульсен
30
Шешко
Остались в запасе
Аугсбург
РБ Лейпциг
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
6
Патрик Пфайффер
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
6
Никлас Дорш
ОП
11
Свен Михель
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
28
Янис Бласвих
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
6
Патрик Пфайффер
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
6
Никлас Дорш
ОП
11
Свен Михель
ЦФ
Остались в запасе
28
Янис Бласвих
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Аугсбург - РБ Лейпциг
5
1
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
1
3
Нарушения
15
10
Офсайды
3
3
Количество передач
348
490
Сейвы
5
2
Точность передач %
74
80
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
0.88
1.54
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Беньямин Бранд
(Герольцхофен)
Стадион:
Аугсбург Арена
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