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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - РБ Лейпциг
Аугсбург - РБ Лейпциг: обзор матча 17 октября 2020
Аугсбург
17.10.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
0 : 2
Завершен
РБ Лейпциг
45'
Анхелиньо
66'
Ю. Поульсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - РБ Лейпциг
90'
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
Анхелиньо
90'
Замена
А. Серлот
️️️️
К. Нкунку
79'
Замена
Х. Хванг
️️️️
Д. Ольмо
Замена
М. Рихтер
️️️️
Р. Хедира
75'
66'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Поульсен
Пас отдал
Д. Ольмо
66'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Э. Форсберг
60'
Желтая карточка
Д. Упамекано
Замена
К. Груэсо
️️️️
Т. Штробль
54'
Замена
Р. Варгас
️️️️
А. Хан
54'
Замена
Ф. Нидерлехнер
️️️️
Ф. Йенсен
54'
46'
Замена
В. Орбан
️️️️
Л. Клостерманн
45'
ГОЛ! 0:1!
Анхелиньо
Пас отдал
Д. Ольмо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
5
Тобиас Штробль
ОП
97
Фредрик Йенсен
АП
28
Андре Хан
ПВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
17
Анхелиньо
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
10
Тайлер Адамс
ОП
20
Дани Ольмо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
11
Карлос Груэсо
ЦП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
5
Марко Рихтер
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
РБ Лейпциг
33
Филипп Чаунер
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
44
Кевин Кампль
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
4-2-3-1
12
Гикевич
22
Педерсен
6
Гаувелеув
2
Удуохай
32
Фрамбергер
8
Хедира
5
Штробль
28
Хан
97
Йенсен
20
Калиджиури
11
Грегоритч
3-3-2-1
25
Гулачи
23
Хальстенберг
2
Упамекано
16
Клостерманн
39
Хенрикс
10
Адамс
17
Анхелиньо
20
Ольмо
10
Форсберг
28
Нкунку
28
Хан
11
Варгас
11
Варгас
28
Хан
8
Хедира
5
Рихтер
5
Рихтер
8
Хедира
5
Штробль
11
Груэсо
11
Груэсо
5
Штробль
97
Йенсен
7
Нидерлехнер
7
Нидерлехнер
97
Йенсен
17
Анхелиньо
19
Клюйверт
19
Клюйверт
17
Анхелиньо
16
Клостерманн
4
Орбан
4
Орбан
16
Клостерманн
10
Форсберг
15
Поульсен
15
Поульсен
10
Форсберг
20
Ольмо
7
Хванг
7
Хванг
20
Ольмо
28
Нкунку
9
Серлот
9
Серлот
28
Нкунку
Остались в запасе
Аугсбург
РБ Лейпциг
20
Роберт Гумни
ПЗ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
40
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
Главный тренер
Хайко Херрлих
10
Лазар Самарджич
АП
33
Филипп Чаунер
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
20
Роберт Гумни
ПЗ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
40
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
Остались в запасе
10
Лазар Самарджич
АП
33
Филипп Чаунер
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
Главный тренер
Хайко Херрлих
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Аугсбург - РБ Лейпциг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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