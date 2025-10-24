25 октября на «Сент-Джеймс Парке» пройдет матч 9-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Ньюкасл» примет «Фулхэм». Оба клуба находятся в нижней части таблицы и стремятся прервать неудачные серии, однако общий стиль команд обещает зрелищную игру с обилием моментов.

«Ньюкасл»

После 8 туров команда занимает 14-е место с 9 очками. Несмотря на поражение от «Брайтона» (1:2), «Ньюкасл» сохраняет хорошую форму в атаке. В последних пяти матчах забито 11 мячей, в среднем – 2.2 за игру, при этом пропущено только 4. В середине недели команда уверенно обыграла «Бенфику» (3:0) в Лиге чемпионов, что добавляет уверенности и эмоционального заряда.Ник Вольтемаде остаeтся главным оружием в атаке – 5 голов в 9 матчах. Команда активно использует фланги и прессинг, что особенно эффективно на домашнем стадионе. В защите остаются проблемы при стандартах, но атакующая мощь компенсирует эти огрехи.

«Фулхэм»

«Фулхэм» идeт следом, на 15-й позиции с 8 очками. Команда проиграла три матча подряд, включая домашнюю встречу с «Арсеналом» (0:1). В последних пяти играх лондонцы забили 6 и пропустили 8 голов. Средние показатели – 1.2 забитого и 1.6 пропущенного за игру.В атаке заметно снижение темпа – Эмил Смит-Роу остаeтся единственным стабильным исполнителем впереди (2 гола в 10 матчах). Команда старается играть первым номером, но страдает от неорганизованности в обороне и ошибок при выходе из-под прессинга. Особенно тяжело «Фулхэму» даются выездные матчи.

Факты о командах

«Ньюкасл»

Забивает в 6 матчах подряд

В среднем: 2.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 4 из 6 последних домашних матчей

Победы с разницей в 2+ гола в 3 из 5 последних матчей

«Фулхэм»

Проигрывает 3 матча подряд

Пропускает в 4 последних матчах

В среднем: 1.20 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

2 поражения подряд на выезде

Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Фулхэм»

Обе команды нуждаются в очках, но текущая форма говорит в пользу хозяев. «Ньюкасл» стабильно забивает дома и показывает высокую интенсивность в атаке, особенно против соперников с проблемной обороной. «Фулхэм» же теряет баланс между линиями и пропускает почти в каждом матче.Ожидается, что хозяева захватят инициативу с первых минут, используя ширину поля и скорость фланговых игроков. «Фулхэм» может ответить лишь эпизодическими контратаками, но удержать нули будет сложно. Вероятен сценарий с победой хозяев и результативным матчем.

Рекомендованные ставки