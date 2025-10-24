Введите ваш ник на сайте
«Ньюкасл» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 25 октября 2025 с коэффициентом 1.6

24 октября 2025 10:57
Ньюкасл - Фулхэм
25 окт. 2025, суббота 17:00 | Англия. Премьер-лига, 9 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
Победа Ньюкасла
Сделать ставку

25 октября на «Сент-Джеймс Парке» пройдет матч 9-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Ньюкасл» примет «Фулхэм». Оба клуба находятся в нижней части таблицы и стремятся прервать неудачные серии, однако общий стиль команд обещает зрелищную игру с обилием моментов.

«Ньюкасл»

После 8 туров команда занимает 14-е место с 9 очками. Несмотря на поражение от «Брайтона» (1:2), «Ньюкасл» сохраняет хорошую форму в атаке. В последних пяти матчах забито 11 мячей, в среднем – 2.2 за игру, при этом пропущено только 4. В середине недели команда уверенно обыграла «Бенфику» (3:0) в Лиге чемпионов, что добавляет уверенности и эмоционального заряда.Ник Вольтемаде остаeтся главным оружием в атаке – 5 голов в 9 матчах. Команда активно использует фланги и прессинг, что особенно эффективно на домашнем стадионе. В защите остаются проблемы при стандартах, но атакующая мощь компенсирует эти огрехи.

«Фулхэм»

«Фулхэм» идeт следом, на 15-й позиции с 8 очками. Команда проиграла три матча подряд, включая домашнюю встречу с «Арсеналом» (0:1). В последних пяти играх лондонцы забили 6 и пропустили 8 голов. Средние показатели – 1.2 забитого и 1.6 пропущенного за игру.В атаке заметно снижение темпа – Эмил Смит-Роу остаeтся единственным стабильным исполнителем впереди (2 гола в 10 матчах). Команда старается играть первым номером, но страдает от неорганизованности в обороне и ошибок при выходе из-под прессинга. Особенно тяжело «Фулхэму» даются выездные матчи.

Факты о командах

«Ньюкасл»

  • Забивает в 6 матчах подряд
  • В среднем: 2.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 4 из 6 последних домашних матчей
  • Победы с разницей в 2+ гола в 3 из 5 последних матчей

«Фулхэм»

  • Проигрывает 3 матча подряд
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • В среднем: 1.20 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • 2 поражения подряд на выезде

Личные встречи
48% (12)
12% (3)
40% (10)
32
Забитых мячей
24
1.28
В среднем за матч
0.96
4:0
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  1:1
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Ньюкасл
1 : 2
01.02.2025
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Фулхэм
3 : 1
21.09.2024
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Фулхэм
0 : 1
06.04.2024
Ньюкасл
Англия. Кубок, 1/16 финала
Фулхэм
0 : 2
27.01.2024
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Ньюкасл
3 : 0
16.12.2023
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Ньюкасл
1 : 0
15.01.2023
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Фулхэм
1 : 4
01.10.2022
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Фулхэм
0 : 2
23.05.2021
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Ньюкасл
1 : 1
19.12.2020
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Фулхэм
0 : 4
12.05.2019
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Ньюкасл
0 : 0
22.12.2018
Фулхэм
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Ньюкасл
1 : 3
11.03.2017
Фулхэм
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Фулхэм
1 : 0
05.08.2016
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Фулхэм
1 : 0
15.03.2014
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Ньюкасл
1 : 0
31.08.2013
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Ньюкасл
1 : 0
07.04.2013
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Фулхэм
2 : 1
10.12.2012
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Фулхэм
5 : 2
21.01.2012
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Ньюкасл
2 : 1
28.08.2011
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Фулхэм
1 : 0
02.02.2011
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Ньюкасл
0 : 0
13.11.2010
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Ньюкасл
0 : 1
16.05.2009
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
2 : 1
09.11.2008
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Ньюкасл
2 : 0
22.03.2008
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Фулхэм
0 : 1
15.12.2007
Ньюкасл
Показать все

Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Фулхэм»

Обе команды нуждаются в очках, но текущая форма говорит в пользу хозяев. «Ньюкасл» стабильно забивает дома и показывает высокую интенсивность в атаке, особенно против соперников с проблемной обороной. «Фулхэм» же теряет баланс между линиями и пропускает почти в каждом матче.Ожидается, что хозяева захватят инициативу с первых минут, используя ширину поля и скорость фланговых игроков. «Фулхэм» может ответить лишь эпизодическими контратаками, но удержать нули будет сложно. Вероятен сценарий с победой хозяев и результативным матчем.

Рекомендованные ставки

  • Победа Ньюкасла – коэффициент 1.6
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.92

1.60
Победа Ньюкасла
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Англия. Премьер-лига Фулхэм Ньюкасл
