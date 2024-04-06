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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Ньюкасл
Фулхэм - Ньюкасл: обзор матча 06 апреля 2024
Фулхэм
06.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
0 : 1
Завершен
Ньюкасл
81'
Б. Гимарайнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Ньюкасл
90'
+5
Замена
П. Дамметт
️️️️
Л. Холл
90'
+5
Замена
М. Ритчи
️️️️
Э. Гордон
Замена
Р. Хименес
️️️️
Р. Муньис
86'
Замена
А. Броя
️️️️
Ж. Палинья
85'
81'
ГОЛ! 0:1!
Б. Гимарайнс
Желтая карточка
С. Лукич
68'
65'
Замена
Х. Барнс
️️️️
Д. Мерфи
Замена
С. Лукич
️️️️
Т. Кэрни
65'
Замена
А. Траоре
️️️️
А. Перейра
65'
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Виллиан
65'
51'
Желтая карточка
Ш. Лонгстафф
40'
Замена
Э. Андерсон
️️️️
Д. Уиллок
19'
Желтая карточка
Э. Крафт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
10
Виллиан
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
10
Том Кэрни
(К)
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
9
Родриго Муньис
ЦФ
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Дэн Берн
(К)
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
3
Льюис Холл
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
23
Саша Лукич
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
24
Адама Траоре
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Ньюкасл
29
Марк Гиллеспи
ВР
1
Лорис Кариус
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
19
Амаду Диалло
ЛВ
5
Эллиот Андерсон
АП
10
Джо Уайт
АП
4-1-1-3-1
1
Лено
33
Робинсон
3
Бейсси
4
Адарабиойо
21
Кастань
36
Палинья
10
Кэрни
10
Виллиан
8
Перейра
17
Ивоби
9
Муньис
3-4-2-1
39
Дубравка
17
Крафт
33
Берн
5
Шер
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
28
Уиллок
3
Холл
23
Мерфи
10
Гордон
9
Исак
10
Кэрни
23
Лукич
23
Лукич
10
Кэрни
10
Виллиан
10
Уилсон
10
Уилсон
10
Виллиан
8
Перейра
24
Траоре
24
Траоре
8
Перейра
36
Палинья
27
Броя
27
Броя
36
Палинья
9
Муньис
9
Хименес
9
Хименес
9
Муньис
10
Гордон
30
Ритчи
30
Ритчи
10
Гордон
3
Холл
14
Дамметт
14
Дамметт
3
Холл
23
Мерфи
11
Барнс
11
Барнс
23
Мерфи
28
Уиллок
5
Андерсон
5
Андерсон
28
Уиллок
Остались в запасе
Фулхэм
Ньюкасл
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
29
Марк Гиллеспи
ВР
1
Лорис Кариус
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
10
Джо Уайт
АП
19
Амаду Диалло
ЛВ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
Остались в запасе
29
Марк Гиллеспи
ВР
1
Лорис Кариус
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
10
Джо Уайт
АП
19
Амаду Диалло
ЛВ
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Фулхэм - Ньюкасл
1
2
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
14
3
Нарушения
10
13
Офсайды
0
2
Количество передач
583
284
Сейвы
3
4
Точность передач %
84
74
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.27
0.59
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Сэм Эллисон
Стадион:
Крэвен Коттедж
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