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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Ньюкасл
Фулхэм - Ньюкасл: обзор матча 21 сентября 2024
Фулхэм
21.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
3 : 1
Завершен
Ньюкасл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
(К)
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
23
Саша Лукич
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
17
Энтони Гордон
ЛВ
39
Бруно Гимарайнс
(К)
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Фулхэм
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
10
Том Кэрни
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
3
Льюис Холл
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
4-1-3-2
1
Лено
33
Робинсон
3
Бейсси
2
Андерсен
2
Тете
23
Лукич
17
Ивоби
32
Смит-Роу
24
Траоре
9
Хименес
8
Перейра
4-3-2-1
1
Поуп
2
Триппьер
33
Берн
6
Келли
5
Шер
39
Гимарайнс
28
Уиллок
11
Барнс
7
Жоэлинтон
17
Гордон
9
Исак
Остались в запасе
Фулхэм
Ньюкасл
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
10
Том Кэрни
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
39
Мартин Дубравка
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
3
Льюис Холл
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
10
Том Кэрни
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
3
Льюис Холл
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Фулхэм - Ньюкасл
Всего ударов по воротам
22
15
Удары в створ
11
4
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
0
Нарушения
16
8
Офсайды
1
6
Количество передач
340
543
Сейвы
3
8
Точность передач %
82
89
Удары мимо ворот
9
8
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
18
11
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
2.36
1.4
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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