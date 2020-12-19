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Ньюкасл - Фулхэм
Ньюкасл - Фулхэм: обзор матча 19 декабря 2020
Ньюкасл
19.12.2020, суббота, 23:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Фулхэм
64'
К. Уилсон (П)
42'
М. Ритчи (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Фулхэм
90'
+6
Желтая карточка
М. Гектор
90'
+4
Замена
Д. Брайан
️️️️
А. Лукман
81'
Желтая карточка
Э. Робинсон
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
П. Дамметт
79'
77'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
А. Митрович
Замена
Д. Гэйл
️️️️
Жоэлинтон
75'
Желтая карточка
К. Кларк
72'
65'
Замена
М. Гектор
️️️️
Т. Кэрни
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Уилсон
64'
62'
Красная карточка
Й. Андерсен
46'
Желтая карточка
Й. Андерсен
Замена
А. Хэйден
️️️️
Ф. Фернандес
46'
42'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Ритчи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Фулхэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
99
Франк Ангисса
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Ньюкасл
29
Марк Гиллеспи
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
18
Джамаль Льюис
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
14
Бобби Рид
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Дарлоу
2
Йедлин
6
Фернандес
26
Кларк
30
Ритчи
14
Дамметт
8
Лонгстафф
26
Шелви
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
13
Уилсон
4-1-2-3
23
Ареоля
34
Эйна
4
Адарабиойо
33
Робинсон
2
Андерсен
99
Лемина
99
Ангисса
10
Кэрни
8
Иван Кавалейру
9
Митрович
11
Лукман
14
Дамметт
10
Фрейзер
10
Фрейзер
14
Дамметт
6
Фернандес
14
Хэйден
14
Хэйден
6
Фернандес
7
Жоэлинтон
34
Гэйл
34
Гэйл
7
Жоэлинтон
11
Лукман
23
Брайан
23
Брайан
11
Лукман
10
Кэрни
6
Гектор
6
Гектор
10
Кэрни
9
Митрович
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
9
Митрович
Остались в запасе
Ньюкасл
Фулхэм
29
Марк Гиллеспи
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
18
Джамаль Льюис
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Остались в запасе
29
Марк Гиллеспи
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
18
Джамаль Льюис
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Ньюкасл - Фулхэм
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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