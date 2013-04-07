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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Фулхэм
Ньюкасл - Фулхэм: обзор матча 07 апреля 2013
Ньюкасл
07.04.2013, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
1 : 0
Завершен
Фулхэм
90+3'
П. Сиссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Фулхэм
Желтая карточка
П. Сиссе
90'
+4
ГОЛ! 1:0!
П. Сиссе
Пас отдал
Й. Кабай
90'
+3
90'
Желтая карточка
Й. Риисе
81'
Замена
У. Родальега
️️️️
С. Манолев
Замена
А. Кэмпбелл
️️️️
Д. Симпсон
81'
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
Й. Гуффран
69'
51'
Замена
Э. Фримпонг
️️️️
Э. Эно
50'
Желтая карточка
Ф. Сендерос
Желтая карточка
М. Сиссоко
47'
Замена
В. Анита
️️️️
Д. Сантон
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
14
Георгиос Карагунис
ЦП
21
Эйонг Эно
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
22
Брайан Руис
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
5
Гаэль Бигиримана
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
49
Адам Кэмпбелл
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
4-3-1-2
23
Крул
2
Симпсон
27
Тэйлор
2
Янга-Мбива
18
Сантон
18
Гутьеррес
29
Кабай
17
Сиссоко
12
Марво
61
Сиссе
94
Гуффран
3-2-3-2
32
Шварцер
27
Ритер
14
Сендерос
4
Хангеланд
11
Манолев
6
Риисе
16
Дафф
21
Эно
14
Карагунис
10
Бербатов
22
Руис
2
Симпсон
49
Кэмпбелл
49
Кэмпбелл
2
Симпсон
18
Сантон
6
Анита
6
Анита
18
Сантон
94
Гуффран
26
Амеоби
26
Амеоби
94
Гуффран
21
Эно
5
Фримпонг
5
Фримпонг
21
Эно
11
Манолев
23
Родальега
23
Родальега
11
Манолев
Остались в запасе
Ньюкасл
Фулхэм
33
Роб Эллиот
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
5
Гаэль Бигиримана
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
Главный тренер
Алан Пардью
13
Нил Этеридж
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
5
Гаэль Бигиримана
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Ньюкасл - Фулхэм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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