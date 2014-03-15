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Фулхэм - Ньюкасл
Фулхэм - Ньюкасл: обзор матча 15 марта 2014
Фулхэм
15.03.2014, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Ньюкасл
68'
А. Дежага
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Ньюкасл
Замена
Д. Берн
️️️️
А. Дежага
87'
86'
Замена
А. Армстронг
️️️️
Л. де Йонг
Замена
С. Ритер
️️️️
Л. Холтби
82'
81'
Замена
С. Марво
️️️️
В. Анита
71'
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
П. Сиссе
Желтая карточка
А. Дежага
69'
ГОЛ! 1:0!
А. Дежага
Пас отдал
Л. Холтби
68'
Замена
А. Дежага
️️️️
П. Касами
61'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
24
Шейк Тиоте
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Фулхэм
1
Маартен Стекеленбург
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
5
Дэн Берн
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
21
Ашкан Дежага
ПП
23
Уго Родальега
ЦФ
Ньюкасл
31
Джейк Анвик
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
26
Шола Амеоби
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
4-5-1
13
Стокдейл
15
Ричардсон
45
Аморебиета
4
Хангеланд
5
Хейтинга
90
Холтби
6
Квист
14
Сидуэлл
20
Качаниклич
23
Касами
12
Вудроу
4-3-3
23
Крул
5
Уильямсон
2
Янга-Мбива
2
Колоччини
14
Дамметт
24
Тиоте
17
Сиссоко
6
Анита
94
Гуффран
61
Сиссе
26
де Йонг
Дежага
5
Берн
5
Берн
Дежага
90
Холтби
27
Ритер
27
Ритер
90
Холтби
23
Касами
21
Дежага
21
Дежага
23
Касами
6
Анита
12
Марво
12
Марво
6
Анита
61
Сиссе
26
Амеоби
26
Амеоби
61
Сиссе
26
де Йонг
10
Армстронг
10
Армстронг
26
де Йонг
Остались в запасе
Фулхэм
Ньюкасл
1
Маартен Стекеленбург
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
23
Уго Родальега
ЦФ
31
Джейк Анвик
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
23
Уго Родальега
ЦФ
Остались в запасе
31
Джейк Анвик
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Фулхэм - Ньюкасл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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