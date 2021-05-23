Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Ньюкасл
Фулхэм - Ньюкасл: обзор матча 23 мая 2021
Фулхэм
23.05.2021, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
0 : 2
Завершен
Ньюкасл
23'
Д. Уиллок
88'
Ф. Шер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Ньюкасл
88'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ф. Шер
80'
Замена
Д. Хендрик
️️️️
М. Альмирон
Замена
Т. Франсуа
️️️️
Д. Брайан
76'
Желтая карточка
К. Тете
75'
73'
Замена
Ф. Шер
️️️️
Э. Крафт
65'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
А. Сен-Максимен
Замена
Д. Майя
️️️️
А. Лукман
64'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Ф. Ангисса
46'
23'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уиллок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
14
Бобби Рид
АП
17
Джошуа Онома
АП
14
Фабиу Карвалью
АП
8
Иван Кавалейру
ПВ
11
Адемола Лукман
ЦФ
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Фулхэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
8
Тайриз Франсуа
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
Ньюкасл
29
Марк Гиллеспи
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
4-1-3-2
1
Родак
23
Брайан
4
Адарабиойо
3
Рим
2
Тете
99
Ангисса
17
Онома
14
Карвалью
8
Иван Кавалейру
11
Лукман
14
Рид
4-3-2-1
39
Дубравка
17
Крафт
14
Дамметт
6
Фернандес
30
Ритчи
8
Лонгстафф
26
Шелви
28
Уиллок
23
Мерфи
10
Альмирон
10
Сен-Максимен
23
Брайан
8
Франсуа
8
Франсуа
23
Брайан
99
Ангисса
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
99
Ангисса
11
Лукман
9
Майя
9
Майя
11
Лукман
17
Крафт
5
Шер
5
Шер
17
Крафт
10
Альмирон
29
Хендрик
29
Хендрик
10
Альмирон
10
Сен-Максимен
34
Гэйл
34
Гэйл
10
Сен-Максимен
Остались в запасе
Фулхэм
Ньюкасл
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
29
Марк Гиллеспи
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
Остались в запасе
29
Марк Гиллеспи
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Фулхэм - Ньюкасл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
Новости команд
Все
Фулхэм
Ньюкасл
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» не победил в 4-м матче подряд (1:1)
21 ноября
«Манчестер Сити» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» не победил в 4-м матче подряд (1:1)
21 ноября
«Манчестер Сити» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+