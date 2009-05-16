Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Фулхэм
Ньюкасл - Фулхэм: обзор матча 16 мая 2009
Ньюкасл
16.05.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
0 : 1
Завершен
Фулхэм
41'
Д. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Фулхэм
Замена
️️️️
М. Видука
Замена
П. Левенкрандс
️️️️
Х. Гутьеррес
Замена
Э. Джонсон
️️️️
Э. Невланд
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
Д. Гатри
Красная карточка
С. Бассонг
Желтая карточка
К. Демпси
Желтая карточка
Э. Невланд
ГОЛ! 0:1!
Д. Камара
Желтая карточка
Д. Мерфи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
23
Дэнни Гатри
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
0
Никки Батт
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
18
Марк Видука
ЦФ
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Алан Ширер
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
13
Дэнни Мерфи
ЦП
20
Диксон Этуху
ЦП
2
Клинт Демпси
ЦП
20
Золтан Гера
АП
15
Эрик Невланд
ЦФ
15
Диоманси Камара
ЦФ
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
17
Алан Смит
ЦП
26
Шола Амеоби
ЦФ
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
Фулхэм
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
3
Тони Каллио
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
18
Джулиан Грэй
ЦП
16
Оливье Дакур
ЦП
25
Бобби Замора
ЦФ
17
Энди Джонсон
ЦФ
3-5-2
22
Харпер
4
Бассонг
27
Тэйлор
41
Бейе
18
Гутьеррес
23
Гатри
4
Нолан
0
Батт
16
Дафф
9
Мартинс
18
Видука
4-3-1-2
32
Шварцер
44
Пэйнтсил
3
Хьюз
4
Хангеланд
15
Кончески
13
Мерфи
20
Этуху
2
Демпси
20
Гера
15
Камара
15
Невланд
23
Гатри
5
Тэйлор
5
Тэйлор
23
Гатри
18
Гутьеррес
11
Левенкрандс
11
Левенкрандс
18
Гутьеррес
15
Невланд
17
Джонсон
17
Джонсон
15
Невланд
Остались в запасе
Ньюкасл
Фулхэм
23
Тим Крул
ВР
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
17
Алан Смит
ЦП
26
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Ширер
18
Джулиан Грэй
ЦП
16
Оливье Дакур
ЦП
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
3
Тони Каллио
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
25
Бобби Замора
ЦФ
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
17
Алан Смит
ЦП
26
Шола Амеоби
ЦФ
Остались в запасе
18
Джулиан Грэй
ЦП
16
Оливье Дакур
ЦП
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
3
Тони Каллио
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
25
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Алан Ширер
Статистика матча Ньюкасл - Фулхэм
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Новости команд
Все
Ньюкасл
Фулхэм
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Ковентри» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+