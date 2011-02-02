Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Ньюкасл
Фулхэм - Ньюкасл: обзор матча 02 февраля 2011
Фулхэм
02.02.2011, среда, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Ньюкасл
67'
Д. Дафф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Ньюкасл
Замена
С. Дэйвис
️️️️
Д. Дафф
Замена
З. Гера
️️️️
Д. Мерфи
Замена
П. Левенкрандс
️️️️
Л. Бест
Замена
Г. Какута
️️️️
Э. Джонсон
ГОЛ! 1:0!
Д. Дафф
Пас отдал
Д. Мерфи
Желтая карточка
К. Нолан
Желтая карточка
Д. Гатри
Желтая карточка
Д. Симпсон
13'
Замена
Н. Рэнжер
️️️️
Ш. Амеоби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
2
Клинт Демпси
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
17
Энди Джонсон
ЦФ
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
8
Джоуи Бартон
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
26
Шола Амеоби
ЦФ
9
Леон Бест
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
30
Карлос Сальсидо
ЛЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
14
Джонатан Грининг
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
20
Золтан Гера
АП
15
Диоманси Камара
ЦФ
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
9
Найл Рэнжер
ЦФ
4-5-1
32
Шварцер
22
Бэйрд
4
Хангеланд
3
Хьюз
44
Пэйнтсил
8
Дембеле
14
Сидуэлл
13
Мерфи
2
Демпси
16
Дафф
17
Джонсон
4-4-2
22
Харпер
2
Симпсон
5
Уильямсон
2
Колоччини
21
Энрике
8
Бартон
4
Нолан
23
Гатри
18
Гутьеррес
9
Бест
26
Амеоби
17
Джонсон
5
Какута
5
Какута
17
Джонсон
16
Дафф
29
Дэйвис
29
Дэйвис
16
Дафф
13
Мерфи
20
Гера
20
Гера
13
Мерфи
9
Бест
11
Левенкрандс
11
Левенкрандс
9
Бест
26
Амеоби
9
Рэнжер
9
Рэнжер
26
Амеоби
Остались в запасе
Фулхэм
Ньюкасл
13
Дэвид Стокдейл
ВР
30
Карлос Сальсидо
ЛЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
15
Диоманси Камара
ЦФ
23
Тим Крул
ВР
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
30
Карлос Сальсидо
ЛЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
15
Диоманси Камара
ЦФ
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Фулхэм - Ньюкасл
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
Новости команд
Все
Фулхэм
Ньюкасл
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Ковентри» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+