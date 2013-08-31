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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Фулхэм
Ньюкасл - Фулхэм: обзор матча 31 августа 2013
Ньюкасл
31.08.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Фулхэм
86'
А. Бен Арфа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Фулхэм
89'
Замена
У. Родальега
️️️️
С. Сидуэлл
Желтая карточка
А. Бен Арфа
87'
ГОЛ! 1:0!
А. Бен Арфа
Пас отдал
Л. Реми
86'
83'
Замена
А. Таарабт
️️️️
Д. Бент
Желтая карточка
Й. Кабай
82'
76'
Желтая карточка
Й. Риисе
Замена
Л. Реми
️️️️
С. Марво
74'
73'
Замена
М. Бриггс
️️️️
С. Ритер
Замена
Й. Гуффран
️️️️
Ш. Амеоби
65'
Замена
Й. Кабай
️️️️
В. Анита
65'
45'
Желтая карточка
С. Паркер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
12
Сильвен Марво
АП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
22
Брайан Руис
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
29
Йоан Кабай
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
14
Георгиос Карагунис
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
23
Уго Родальега
ЦФ
4-2-2-2
23
Крул
26
Дебюши
2
Янга-Мбива
2
Колоччини
18
Сантон
17
Сиссоко
6
Анита
12
Марво
8
Бен Арфа
26
Амеоби
61
Сиссе
4-3-3
13
Стокдейл
27
Ритер
4
Хангеланд
3
Хьюз
6
Риисе
14
Сидуэлл
20
Качаниклич
8
Паркер
10
Бербатов
22
Руис
10
Бент
6
Анита
29
Кабай
29
Кабай
6
Анита
12
Марво
14
Реми
14
Реми
12
Марво
26
Амеоби
94
Гуффран
94
Гуффран
26
Амеоби
27
Ритер
3
Бриггс
3
Бриггс
27
Ритер
10
Бент
49
Таарабт
49
Таарабт
10
Бент
14
Сидуэлл
23
Родальега
23
Родальега
14
Сидуэлл
Остались в запасе
Ньюкасл
Фулхэм
33
Роб Эллиот
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
13
Нил Этеридж
ВР
18
Дерек Боатенг
ЦП
14
Георгиос Карагунис
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
18
Дерек Боатенг
ЦП
14
Георгиос Карагунис
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Ньюкасл - Фулхэм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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