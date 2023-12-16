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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Фулхэм
Ньюкасл - Фулхэм: обзор матча 16 декабря 2023
Ньюкасл
16.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Фулхэм
57'
Л. Майли
64'
М. Альмирон
82'
Д. Берн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Фулхэм
Замена
Л. Холл
️️️️
Э. Гордон
84'
Замена
С. Ботман
️️️️
Д. Берн
84'
Замена
М. Ритчи
️️️️
В. Ливраменто
84'
ГОЛ! 3:0!
Д. Берн
82'
81'
Желтая карточка
Б. Рид
77'
Замена
Б. Рид
️️️️
А. Ивоби
76'
Замена
Х. Рид
️️️️
Ж. Палинья
76'
Замена
С. Лукич
️️️️
Т. Кэрни
70'
Желтая карточка
Ж. Палинья
ГОЛ! 2:0!
М. Альмирон
Пас отдал
Э. Гордон
64'
61'
Замена
Р. Муньис
️️️️
Т. Кастань
61'
Замена
К. Тете
️️️️
А. Перейра
ГОЛ! 1:0!
Л. Майли
Пас отдал
Б. Гимарайнс
57'
Замена
Л. Майли
️️️️
Жоэлинтон
36'
22'
Красная карточка
Р. Хименес
Замена
Э. Крафт
️️️️
Ф. Шер
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
24
Джамал Ласселлс
(К)
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
10
Том Кэрни
(К)
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Ньюкасл
29
Марк Гиллеспи
ВР
1
Лорис Кариус
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
3
Льюис Холл
ЦП
67
Льюис Майли
АП
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
23
Саша Лукич
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
9
Родриго Муньис
ЦФ
4-2-3-1
39
Дубравка
24
Ласселлс
5
Шер
33
Берн
2
Ливраменто
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
10
Гордон
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
13
Уилсон
4-1-1-3-1
1
Лено
21
Кастань
4
Адарабиойо
6
Диоп
33
Робинсон
36
Палинья
10
Кэрни
10
Уилсон
8
Перейра
17
Ивоби
9
Хименес
2
Ливраменто
30
Ритчи
30
Ритчи
2
Ливраменто
33
Берн
4
Ботман
4
Ботман
33
Берн
5
Шер
17
Крафт
17
Крафт
5
Шер
10
Гордон
3
Холл
3
Холл
10
Гордон
7
Жоэлинтон
67
Майли
67
Майли
7
Жоэлинтон
8
Перейра
2
Тете
2
Тете
8
Перейра
10
Кэрни
23
Лукич
23
Лукич
10
Кэрни
36
Палинья
6
Рид
6
Рид
36
Палинья
17
Ивоби
14
Рид
14
Рид
17
Ивоби
21
Кастань
9
Муньис
9
Муньис
21
Кастань
Остались в запасе
Ньюкасл
Фулхэм
29
Марк Гиллеспи
ВР
1
Лорис Кариус
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
Главный тренер
Эдди Хау
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
10
Виллиан
ЛВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Остались в запасе
29
Марк Гиллеспи
ВР
1
Лорис Кариус
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
10
Виллиан
ЛВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Ньюкасл - Фулхэм
1
2
Всего ударов по воротам
10
4
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
0
1
Нарушения
2
4
Офсайды
2
0
Количество передач
349
142
Сейвы
3
2
Точность передач %
88
70
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
7
1
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.88
0.18
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Сэмюэл Барротт
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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