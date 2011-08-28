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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Фулхэм
Ньюкасл - Фулхэм: обзор матча 28 августа 2011
Ньюкасл
28.08.2011, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Фулхэм
48'
Л. Бест
66'
Л. Бест
88'
К. Демпси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Фулхэм
Желтая карточка
А. Смит
Желтая карточка
Д. Симпсон
ГОЛ! 2:1!
К. Демпси
Пас отдал
Д. Мерфи
Замена
А. Смит
️️️️
Х. Вучкич
Замена
Х. Вучкич
️️️️
Л. Бест
Замена
Э. Джонсон
️️️️
П. Касами
ГОЛ! 2:0!
Л. Бест
Пас отдал
Д. Ба
Желтая карточка
С. Сидуэлл
Замена
Д. Ба
️️️️
П. Левенкрандс
ГОЛ! 1:0!
Л. Бест
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
29
Йоан Кабай
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
9
Леон Бест
ЦФ
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
2
Клинт Демпси
ЦП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
Ньюкасл
1
Оле Сёдерберг
ВР
3
Шейн Фергюсон
ЦП
17
Алан Смит
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
10
Харис Вучкич
АП
19
Демба Ба
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
20
Диксон Этуху
ЦП
17
Энди Джонсон
ЦФ
4-4-2
23
Крул
5
Тэйлор
27
Тэйлор
2
Колоччини
2
Симпсон
18
Гутьеррес
29
Кабай
24
Тиоте
32
Обертан
11
Левенкрандс
9
Бест
4-5-1
32
Шварцер
4
Хангеланд
22
Бэйрд
3
Хьюз
3
Бриггс
16
Дафф
13
Мерфи
23
Касами
14
Сидуэлл
2
Демпси
8
Дембеле
Вучкич
17
Смит
17
Смит
Вучкич
9
Бест
10
Вучкич
10
Вучкич
9
Бест
11
Левенкрандс
19
Ба
19
Ба
11
Левенкрандс
23
Касами
17
Джонсон
17
Джонсон
23
Касами
Остались в запасе
Ньюкасл
Фулхэм
1
Оле Сёдерберг
ВР
3
Шейн Фергюсон
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
13
Нил Этеридж
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
20
Диксон Этуху
ЦП
Остались в запасе
1
Оле Сёдерберг
ВР
3
Шейн Фергюсон
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
20
Диксон Этуху
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Ньюкасл - Фулхэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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