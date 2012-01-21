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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Ньюкасл
Фулхэм - Ньюкасл: обзор матча 21 января 2012
Фулхэм
21.01.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
5 : 2
Завершен
Ньюкасл
52'
Д. Мерфи (П)
59'
К. Демпси
65'
К. Демпси
68'
Б. Замора (П)
89'
К. Демпси
43'
Д. Гатри
85'
А. Бен Арфа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Ньюкасл
Замена
Э. Джонсон
️️️️
К. Демпси
+1
ГОЛ! 5:2!
К. Демпси
Пас отдал
Б. Замора
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
Л. Бест
ГОЛ! 4:2!
А. Бен Арфа
Пас отдал
Ш. Амеоби
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Й. Кабай
Замена
Д. Перч
️️️️
Д. Гатри
Желтая карточка
Т. Крул
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Б. Замора
ГОЛ! 3:1!
К. Демпси
Пас отдал
Б. Замора
Желтая карточка
Д. Симпсон
Желтая карточка
Д. Гатри
ГОЛ! 2:1!
К. Демпси
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Мерфи
Замена
М. Бриггс
️️️️
Б. Руис
Желтая карточка
Д. Сантон
ГОЛ! 0:1!
Д. Гатри
Пас отдал
А. Бен Арфа
Замена
Э. Джонсон
️️️️
С. Сидуэлл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
13
Дэнни Мерфи
ЦП
2
Клинт Демпси
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
22
Брайан Руис
ЦФ
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
29
Йоан Кабай
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
26
Шола Амеоби
ЦФ
9
Леон Бест
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
15
Марцел Геков
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
17
Энди Джонсон
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
4-4-2
13
Стокдейл
6
Риисе
4
Хангеланд
14
Сендерос
12
Келли
13
Мерфи
2
Демпси
14
Сидуэлл
16
Дафф
22
Руис
25
Замора
4-3-1-2
23
Крул
18
Сантон
5
Уильямсон
2
Колоччини
2
Симпсон
29
Кабай
23
Гатри
18
Гутьеррес
8
Бен Арфа
9
Бест
26
Амеоби
22
Руис
3
Бриггс
3
Бриггс
22
Руис
14
Сидуэлл
17
Джонсон
17
Джонсон
14
Сидуэлл
9
Бест
5
Тэйлор
5
Тэйлор
9
Бест
23
Гатри
24
Перч
24
Перч
23
Гатри
29
Кабай
32
Гослинг
32
Гослинг
29
Кабай
Остались в запасе
Фулхэм
Ньюкасл
15
Марцел Геков
ЦП
13
Нил Этеридж
ВР
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
33
Роб Эллиот
ВР
3
Шейн Фергюсон
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
15
Марцел Геков
ЦП
13
Нил Этеридж
ВР
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
3
Шейн Фергюсон
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Фулхэм - Ньюкасл
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
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