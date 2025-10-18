Введите ваш ник на сайте
«Нант» – «Лилль»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 1.8

18 октября 2025 13:21
Нант - Лилль
19 окт. 2025, воскресенье 21:45 | Франция. Лига 1, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа «Лилля»
Сделать ставку

19 октября на «Стад ля Божуар» состоится матч 8 тура Лиги 1 между «Нантом» и «Лиллем». «Нант» подходит к этой встрече в стабильной, но осторожной форме: команда сыграла вничью 3 последних матча и забивает в среднем 1 гол за игру, пропуская столько же. Оборона показывает умеренную надежность, однако атакующий потенциал ограничен. «Лилль» в свою очередь занимает более высокую позицию в таблице, но не может выиграть 3 матча подряд, забивает в среднем меньше одного гола за игру, пропуская примерно 1.2. Несмотря на это, статистика личных встреч и устойчивость в Лиге 1 делают «Лилль» фаворитом в предстоящей игре. Вероятно, матч будет плотным, с минимальным количеством голов и высокой конкуренцией в центре поля.

«Нант»

«Нант» с 6 очками занимает 15 место в турнирной таблице. Лучший бомбардир – Мостафа Мохамед с 2 голами. Команда демонстрирует устойчивость в защите и умение сохранять ничейный результат, но атакующая мощь ограничена. Домашнее поле придает уверенности, особенно в играх против средних команд Лиги 1.

«Лилль»

«Лилль» с 11 очками располагается на 7 месте. Лучший бомбардир – Хаукон Харальдссон с 4 голами. Команда обладает умеренной атакой и стабильной защитой, но последние результаты показывают трудности в завершении атак. Важно отметить, что «Лилль» не проигрывает в 19 из 21 последних матчей против «Нанта», что делает гостей более вероятными претендентами на очки.

Факты о командах

«Нант»

  • Не может выиграть в 3 последних матчах
  • Средний показатель забитых голов – 1.0
  • Средний показатель пропущенных голов – 1.0
  • Сильные домашние показатели в обороне

«Лилль»

  • Не проигрывает в 19 из 21 последних матчей против «Нанта»
  • Забивает в среднем 0.8 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.2 гола
  • Статистика личных встреч на стороне гостей

Личные встречи
7% (2)
28% (8)
66% (19)
15
Забитых мячей
45
0.52
В среднем за матч
1.55
1:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  2:2
Франция. Лига 1, 26 тур
Нант
1 : 0
15.03.2025
Лилль
Франция. Лига 1, 16 тур
Лилль
1 : 1
04.01.2025
Нант
Франция. Лига 1, 33 тур
Нант
1 : 2
12.05.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 2 тур
Лилль
2 : 0
20.08.2023
Нант
Франция. Лига 1, 37 тур
Лилль
2 : 1
27.05.2023
Нант
Франция. Лига 1, 2 тур
Нант
1 : 1
12.08.2022
Лилль
Франция. Лига 1, 29 тур
Нант
0 : 1
19.03.2022
Лилль
Франция. Лига 1, 15 тур
Лилль
1 : 1
27.11.2021
Нант
Франция. Лига 1, 24 тур
Нант
0 : 2
07.02.2021
Лилль
Франция. Лига 1, 5 тур
Лилль
2 : 0
25.09.2020
Нант
Франция. Лига 1, 27 тур
Нант
0 : 1
01.03.2020
Лилль
Франция. Лига 1, 1 тур
Лилль
2 : 1
11.08.2019
Нант
Франция. Лига 1, 30 тур
Нант
2 : 3
31.03.2019
Лилль
Франция. Лига 1, 6 тур
Лилль
2 : 1
22.09.2018
Нант
Франция. Лига 1, 25 тур
Нант
2 : 2
11.02.2018
Лилль
Франция. Лига 1, 1 тур
Лилль
3 : 0
06.08.2017
Нант
Франция. Лига 1, 38 тур
Лилль
3 : 0
20.05.2017
Нант
Франция. Кубок, 1/16 финала
Лилль
1 : 0
31.01.2017
Нант
Франция. Лига 1, 14 тур
Нант
0 : 0
26.11.2016
Лилль
Франция. Лига 1, 32 тур
Нант
0 : 3
03.04.2016
Лилль
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
0 : 1
29.09.2015
Нант
Франция. Лига 1, 23 тур
Нант
1 : 1
31.01.2015
Лилль
Франция. Кубок Лиги, 1/4 финала
Лилль
2 : 0
14.01.2015
Нант
Франция. Лига 1, 5 тур
Лилль
2 : 0
14.09.2014
Нант
Франция. Лига 1, 29 тур
Лилль
0 : 0
15.03.2014
Нант
Франция. Лига 1, 11 тур
Нант
0 : 1
25.10.2013
Лилль
Франция. Кубок, 1/8 финала
Лилль
1 : 1
02.02.2011
Нант
Франция. Лига 1, 30 тур
Нант
0 : 2
04.04.2009
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Лилль
2 : 0
01.11.2008
Нант
Показать все

Прогноз на матч «Нант» – «Лилль»

Учитывая текущую форму команд, стратегический подход «Нанта» к домашним матчам и статистику личных встреч, ожидается равная игра с минимальным количеством голов. Возможен результативный, но осторожный матч, где преимущества гости могут принести им очки.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Лилля» – коэффициент 1.8
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.85

1.80
Победа «Лилля»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Франция. Лига 1 Лилль Нант
