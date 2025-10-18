19 октября на «Стад ля Божуар» состоится матч 8 тура Лиги 1 между «Нантом» и «Лиллем». «Нант» подходит к этой встрече в стабильной, но осторожной форме: команда сыграла вничью 3 последних матча и забивает в среднем 1 гол за игру, пропуская столько же. Оборона показывает умеренную надежность, однако атакующий потенциал ограничен. «Лилль» в свою очередь занимает более высокую позицию в таблице, но не может выиграть 3 матча подряд, забивает в среднем меньше одного гола за игру, пропуская примерно 1.2. Несмотря на это, статистика личных встреч и устойчивость в Лиге 1 делают «Лилль» фаворитом в предстоящей игре. Вероятно, матч будет плотным, с минимальным количеством голов и высокой конкуренцией в центре поля.
«Нант»
«Нант» с 6 очками занимает 15 место в турнирной таблице. Лучший бомбардир – Мостафа Мохамед с 2 голами. Команда демонстрирует устойчивость в защите и умение сохранять ничейный результат, но атакующая мощь ограничена. Домашнее поле придает уверенности, особенно в играх против средних команд Лиги 1.
«Лилль»
«Лилль» с 11 очками располагается на 7 месте. Лучший бомбардир – Хаукон Харальдссон с 4 голами. Команда обладает умеренной атакой и стабильной защитой, но последние результаты показывают трудности в завершении атак. Важно отметить, что «Лилль» не проигрывает в 19 из 21 последних матчей против «Нанта», что делает гостей более вероятными претендентами на очки.
Факты о командах
«Нант»
- Не может выиграть в 3 последних матчах
- Средний показатель забитых голов – 1.0
- Средний показатель пропущенных голов – 1.0
- Сильные домашние показатели в обороне
«Лилль»
- Не проигрывает в 19 из 21 последних матчей против «Нанта»
- Забивает в среднем 0.8 гола за игру
- Пропускает в среднем 1.2 гола
- Статистика личных встреч на стороне гостей
Прогноз на матч «Нант» – «Лилль»
Учитывая текущую форму команд, стратегический подход «Нанта» к домашним матчам и статистику личных встреч, ожидается равная игра с минимальным количеством голов. Возможен результативный, но осторожный матч, где преимущества гости могут принести им очки.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Лилля» – коэффициент 1.8
- Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.85