19 октября на «Стад ля Божуар» состоится матч 8 тура Лиги 1 между «Нантом» и «Лиллем». «Нант» подходит к этой встрече в стабильной, но осторожной форме: команда сыграла вничью 3 последних матча и забивает в среднем 1 гол за игру, пропуская столько же. Оборона показывает умеренную надежность, однако атакующий потенциал ограничен. «Лилль» в свою очередь занимает более высокую позицию в таблице, но не может выиграть 3 матча подряд, забивает в среднем меньше одного гола за игру, пропуская примерно 1.2. Несмотря на это, статистика личных встреч и устойчивость в Лиге 1 делают «Лилль» фаворитом в предстоящей игре. Вероятно, матч будет плотным, с минимальным количеством голов и высокой конкуренцией в центре поля.

«Нант»

«Нант» с 6 очками занимает 15 место в турнирной таблице. Лучший бомбардир – Мостафа Мохамед с 2 голами. Команда демонстрирует устойчивость в защите и умение сохранять ничейный результат, но атакующая мощь ограничена. Домашнее поле придает уверенности, особенно в играх против средних команд Лиги 1.

«Лилль»

«Лилль» с 11 очками располагается на 7 месте. Лучший бомбардир – Хаукон Харальдссон с 4 голами. Команда обладает умеренной атакой и стабильной защитой, но последние результаты показывают трудности в завершении атак. Важно отметить, что «Лилль» не проигрывает в 19 из 21 последних матчей против «Нанта», что делает гостей более вероятными претендентами на очки.

Факты о командах

«Нант»

Не может выиграть в 3 последних матчах

Средний показатель забитых голов – 1.0

Средний показатель пропущенных голов – 1.0

Сильные домашние показатели в обороне

«Лилль»

Не проигрывает в 19 из 21 последних матчей против «Нанта»

Забивает в среднем 0.8 гола за игру

Пропускает в среднем 1.2 гола

Статистика личных встреч на стороне гостей

Прогноз на матч «Нант» – «Лилль»

Учитывая текущую форму команд, стратегический подход «Нанта» к домашним матчам и статистику личных встреч, ожидается равная игра с минимальным количеством голов. Возможен результативный, но осторожный матч, где преимущества гости могут принести им очки.

Рекомендованные ставки: