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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Нант
Лилль - Нант: обзор матча 27 мая 2023
Лилль
27.05.2023, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
2 : 1
Завершен
Нант
51'
Д. Дэвид (П)
88'
Д. Дэвид (П)
18'
К. Мерлен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лилль - Нант
Замена
Ж. Мартен
️️️️
К. Балеба
90'
Замена
Л. Йоро
️️️️
Р. Кабелла
90'
90'
Замена
S. Appuah
️️️️
С. Мутуссами
Желтая карточка
Д. Дэвид
89'
88'
Желтая карточка
Л. Бляс
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Дэвид
88'
86'
Желтая карточка
М. Мохамед
78'
Желтая карточка
Ж. Виктор
74'
Замена
Ф. Мойе
️️️️
М. Коко
74'
Замена
М. Саймон
️️️️
К. Мерлен
Замена
Г. Гудмундссон
️️️️
Т. Веа
74'
62'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
П. Чиривелья
61'
Замена
М. Мохамед
️️️️
И. Ганаго
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Дэвид
51'
Замена
А. Унас
️️️️
М. Байо
46'
Желтая карточка
К. Балеба
44'
36'
Желтая карточка
Ж. Кастеллетто
18'
ГОЛ! 0:1!
К. Мерлен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
4
Александро
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
20
Карлос Балеба
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
22
Тимоти Веа
ЦФ
18
Мохамед Байо
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
22
Шарль Траоре
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
56
Бенуа Костиль
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
29
Amine Messoussa
ЦФ
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
11
Stredair Appuah
ЦФ
3-2-2-3
30
Шевалье
4
Александро
6
Фонте
18
Диаките
20
Балеба
21
Андре
19
Бамба
5
Кабелла
15
Дэвид
18
Байо
22
Веа
3-3-1-2-1
40
Лафон
21
Кастеллетто
4
Виктор
5
Жиротто
26
Мерлен
4
Чиривелья
22
Траоре
8
Мутуссами
97
Коко
10
Бляс
37
Ганаго
22
Веа
3
Гудмундссон
3
Гудмундссон
22
Веа
5
Кабелла
15
Йоро
15
Йоро
5
Кабелла
20
Балеба
8
Мартен
8
Мартен
20
Балеба
18
Байо
96
Унас
96
Унас
18
Байо
4
Чиривелья
17
Сиссоко
17
Сиссоко
4
Чиривелья
97
Коко
91
Мойе
91
Мойе
97
Коко
26
Мерлен
27
Саймон
27
Саймон
26
Мерлен
37
Ганаго
42
Мохамед
42
Мохамед
37
Ганаго
8
Мутуссами
11
11
8
Мутуссами
Остались в запасе
Лилль
Нант
16
Адам Якубек
ВР
56
Бенуа Костиль
ВР
29
Amine Messoussa
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
40
Реми Дескамп
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
16
Адам Якубек
ВР
56
Бенуа Костиль
ВР
29
Amine Messoussa
ЦФ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Лилль - Нант
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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