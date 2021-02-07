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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Лилль
Нант - Лилль: обзор матча 07 февраля 2021
Нант
07.02.2021, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 24 тур
0 : 2
Завершен
Лилль
9'
Д. Дэвид
83'
Д. Дэвид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Лилль
Замена
А. Туре
️️️️
И. Луза
89'
88'
Замена
И. Лихаджи
️️️️
Ж. Бамба
88'
Замена
Шека
️️️️
Б. Сумаре
Замена
Р. Эмон
️️️️
Л. Бляс
85'
83'
ГОЛ! 0:2!
Д. Дэвид
Пас отдал
Р. Саншеш
79'
Замена
Т. Веа
️️️️
Л. Араухо
70'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Н. Иконе
46'
Замена
Д. Брадарич
️️️️
Рейнилду
Желтая карточка
И. Луза
32'
Желтая карточка
С. Корчиа
31'
Желтая карточка
М. Коко
29'
Замена
М. Коко
️️️️
Фабио
26'
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дэвид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
26
Имран Луза
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
21
Бенжамин Андре
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Нант
1
Денис Петрич
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
3
Батиста Менди
ОП
7
Абдулайе Туре
ОП
97
Маркус Коко
ПВ
17
Кадер Бамба
ПВ
11
Бридж Ндилю
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
Лилль
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
8
Шека
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
93
Ismail Bouleghcha
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
3-3-1-2-1
40
Лафон
14
Корчиа
5
Жиротто
21
Кастеллетто
22
Траоре
4
Чиривелья
2
Фабио
26
Луза
27
Саймон
10
Бляс
9
Муани
4-1-1-2-2
16
Меньян
2
Челик
4
Ботман
6
Фонте
17
Рейнилду
34
Сумаре
21
Андре
93
Иконе
19
Бамба
7
Араухо
15
Дэвид
26
Луза
7
Туре
7
Туре
26
Луза
2
Фабио
97
Коко
97
Коко
2
Фабио
10
Бляс
9
Эмон
9
Эмон
10
Бляс
19
Бамба
80
Лихаджи
80
Лихаджи
19
Бамба
17
Рейнилду
6
Брадарич
6
Брадарич
17
Рейнилду
34
Сумаре
8
Шека
8
Шека
34
Сумаре
93
Иконе
8
Саншеш
8
Саншеш
93
Иконе
7
Араухо
22
Веа
22
Веа
7
Араухо
Остались в запасе
Нант
Лилль
3
Батиста Менди
ОП
11
Бридж Ндилю
ЦФ
17
Кадер Бамба
ПВ
1
Денис Петрич
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
Главный тренер
Раймон Доменек
35
Тиагу Джало
ЦЗ
93
Ismail Bouleghcha
ЦФ
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Орестис Карнезис
ВР
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
3
Батиста Менди
ОП
11
Бридж Ндилю
ЦФ
17
Кадер Бамба
ПВ
1
Денис Петрич
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
Остались в запасе
35
Тиагу Джало
ЦЗ
93
Ismail Bouleghcha
ЦФ
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Орестис Карнезис
ВР
Главный тренер
Раймон Доменек
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Нант - Лилль
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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