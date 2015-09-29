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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Нант
Лилль - Нант: обзор матча 29 сентября 2015
Лилль
29.09.2015, вторник, 19:30
Франция. Лига 1, 7 тур
0 : 1
Завершен
Нант
5'
Ж. Илоки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Нант
81'
Замена
В. Ронжье
️️️️
Л. До
71'
Желтая карточка
Л. До
Замена
М. Мартен
️️️️
Э. Ботик
67'
66'
Замена
Ж. Одель
️️️️
А. Томассон
Замена
Л. Нангис
️️️️
Я. Бензия
62'
57'
Замена
К. Джиджи
️️️️
Л. Цана
50'
Желтая карточка
Л. Цана
Замена
Б. Гийом
️️️️
Ж. Талло
38'
32'
Желтая карточка
А. Томассон
5'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Илоки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
21
Мунир Оббади
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
24
Рио Мавуба
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
11
Эрик Ботик
ЛФ
49
Жуниор Талло
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Нант
1
Реми Риу
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
8
Люка До
ОП
20
Бирама Туре
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
20
Жюль Илоки
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Лилль
30
Стив Элана
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
15
Марвин Мартен
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
7
Ленни Нангис
ЦФ
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
37
Адриан
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
2
Жоан Одель
ЦФ
4-1-2-2
16
Меньян
2
Сивелли
19
Сидибе
25
Баша
14
Корчиа
24
Мавуба
17
Буфал
8
Бензия
11
Ботик
49
Талло
4-2-2-1-1
1
Риу
15
Дюбуа
4
Вискаррондо
13
Моимбе
27
Цана
8
До
20
Туре
11
Бедойя
20
Илоки
28
Томассон
30
Сигторссон
11
Ботик
15
Мартен
15
Мартен
11
Ботик
49
Талло
9
Гийом
9
Гийом
49
Талло
8
Бензия
7
Нангис
7
Нангис
8
Бензия
27
Цана
26
Джиджи
26
Джиджи
27
Цана
8
До
21
Ронжье
21
Ронжье
8
До
28
Томассон
2
Одель
2
Одель
28
Томассон
Остались в запасе
Лилль
Нант
10
Ибраим Амаду
ОП
30
Стив Элана
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
Главный тренер
Эрве Ренар
1
Максим Дюпе
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
37
Адриан
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
10
Ибраим Амаду
ОП
30
Стив Элана
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
37
Адриан
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Лилль - Нант
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Главный судья:
Жером Мигелгорри
Стадион:
Пьер Моруа
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Футбол 2
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