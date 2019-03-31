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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Лилль
Нант - Лилль: обзор матча 31 марта 2019
Нант
31.03.2019, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 30 тур
2 : 3
Завершен
Лилль
55'
В. Эйссерик (П)
57'
К. Кулибали
62'
Р. Леау
68'
Н. Пепе (П)
69'
Ж. Бамба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Лилль
Желтая карточка
Н. Паллуа
75'
74'
Желтая карточка
Р. Леау
Желтая карточка
В. Эйссерик
72'
69'
ГОЛ! 2:3!
Ж. Бамба
Пас отдал
Н. Пепе
68'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Н. Пепе
62'
ГОЛ! 2:1!
Р. Леау
Пас отдал
А. Сумаоро
ГОЛ! 2:0!
К. Кулибали
Пас отдал
Фабио
57'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Эйссерик
55'
53'
Желтая карточка
Т. Мендес
5'
Желтая карточка
Н. Пепе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Шека
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Нант
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
9
Антонио Манце
ЦФ
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
6
Габриэль
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
3-3-3-1
1
Дюпе
32
Ие
6
Лима
5
Паллуа
34
Карлос
7
Туре
2
Фабио
21
Ронжье
9
Эйссерик
30
Эвангелиста
17
Кулибали
4-1-1-1-3
16
Меньян
2
Челик
5
Сумаоро
99
Коне
6
Фонте
23
Мендес
8
Шека
19
Бамба
19
Пепе
7
Араухо
14
Реми
Остались в запасе
Нант
Лилль
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
22
Шарль Траоре
ЛЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Габриэль Бочилия
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
9
Антонио Манце
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
27
Рафаэль Леау
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
26
Жереми Пье
ПЗ
16
Адам Якубек
ВР
6
Габриэль
ЦЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Остались в запасе
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
22
Шарль Траоре
ЛЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Габриэль Бочилия
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
9
Антонио Манце
ЦФ
Остались в запасе
27
Рафаэль Леау
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
26
Жереми Пье
ПЗ
16
Адам Якубек
ВР
6
Габриэль
ЦЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Статистика матча Нант - Лилль
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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