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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Лилль
Нант - Лилль: обзор матча 04 апреля 2009
Нант
04.04.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 30 тур
0 : 2
Завершен
Лилль
45'
М. Бастос (П)
58'
Р. Виттек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Лилль
Замена
Н. Фоверг
️️️️
Р. Виттек
Желтая карточка
Ф. Берья
Замена
П. Фро
️️️️
Э. Азар
Замена
️️️️
Р. Роделен
Замена
Д. Де Фрейтас
️️️️
Й. Пулар
Желтая карточка
Й. Пулар
Замена
И. Класнич
️️️️
С. Бабович
Желтая карточка
Ж. Пьер
ГОЛ! 0:2!
Р. Виттек
Желтая карточка
С. Бабович
Желтая карточка
Г. Таффоро
Желтая карточка
Ф. Бальмон
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Бастос
13'
Замена
О. Шеджу
️️️️
Н. Плестан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
16
Жером Алонсо
ВР
6
Гийом Муллек
ЦЗ
17
Йоанн Пулар
ЦЗ
32
Жан-Жак Пьер
ЦЗ
26
Реми Мареваль
ЦЗ
10
Стефан Бабович
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
9
Кристиан Бекаменга
АП
23
Ронни Роделен
ЦФ
49
Мамаду Багайоко
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Лилль
1
Грегори Малицки
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
19
Эмерсон
ЛЗ
23
Грегори Таффоро
ЦЗ
5
Николя Плестан
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
10
Эден Азар
ЛВ
15
Флоран Бальмон
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
33
Роберт Виттек
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Нант
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
2
Дуглау
ЦЗ
18
Давид Де Фрейтас
ЦП
91
Рикардо Фати
ЦП
6
Лоик Гийон
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
93
Джамель Абдун
ЦФ
Лилль
16
Людовик Бутель
ВР
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
9
Николя Фоверг
ЦФ
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
4-2-1-2
16
Алонсо
6
Муллек
32
Пьер
26
Мареваль
17
Пулар
10
Бабович
21
Ванкер
9
Бекаменга
49
Багайоко
23
Роделен
3-2-3-1-1
1
Малицки
23
Таффоро
5
Плестан
23
Рами
18
Берья
19
Эмерсон
15
Бальмон
24
Мавуба
7
Бастос
10
Азар
33
Виттек
17
Пулар
18
Де Фрейтас
18
Де Фрейтас
17
Пулар
10
Бабович
39
Класнич
39
Класнич
10
Бабович
5
Плестан
27
Шеджу
27
Шеджу
5
Плестан
33
Виттек
9
Фоверг
9
Фоверг
33
Виттек
10
Азар
11
Фро
11
Фро
10
Азар
Остались в запасе
Нант
Лилль
2
Дуглау
ЦЗ
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
91
Рикардо Фати
ЦП
6
Лоик Гийон
ЦП
93
Джамель Абдун
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
16
Людовик Бутель
ВР
25
Джерри Вандам
ПЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
2
Дуглау
ЦЗ
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
91
Рикардо Фати
ЦП
6
Лоик Гийон
ЦП
93
Джамель Абдун
ЦФ
Остались в запасе
16
Людовик Бутель
ВР
25
Джерри Вандам
ПЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Нант - Лилль
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Эрве Пиччирилло
(Мартик)
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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