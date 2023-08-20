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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Нант
Лилль - Нант: обзор матча 20 августа 2023
Лилль
20.08.2023, воскресенье, 14:00
Франция. Лига 1, 2 тур
2 : 0
Завершен
Нант
66'
Д. Дэвид
90+3'
А. Унас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лилль - Нант
ГОЛ! 2:0!
А. Унас
Пас отдал
И. Кавалейру
90'
+3
Замена
К. Балеба
️️️️
А. Гомес
90'
+1
Замена
Ю. Языджи
️️️️
Д. Дэвид
90'
+1
Замена
Л. Йоро
️️️️
Р. Кабелла
81'
Красная карточка
Александро
78'
72'
Замена
К. Бамба
️️️️
М. Саймон
72'
Замена
Маркиньос
️️️️
Д. Аугусто
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Э. Жегрова
71'
Замена
А. Унас
️️️️
Х. Арнар Харальдссон
70'
ГОЛ! 1:0!
Д. Дэвид
66'
65'
Замена
С. Мутуссами
️️️️
Ф. Мойе
65'
Замена
S. Appuah
️️️️
М. Коко
47'
Желтая карточка
Ж. Кастеллетто
32'
Желтая карточка
Н. Паллуа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
11
Эдон Жегрова
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
97
Маркус Коко
ПВ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
20
Карлос Балеба
ЦП
5
Игнасио Мирамон
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
96
Адам Унас
ПВ
8
Иван Кавалейру
ПВ
Нант
1
Денис Петрич
ВР
33
Бастьен Меупию
ЦЗ
4
Мишель Диас
ЦЗ
25
Ламин Диак
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
11
Маркиньос
ПВ
17
Кадер Бамба
ПВ
11
Stredair Appuah
ЦФ
4-3-2-1
30
Шевалье
31
Исмаили
18
Диаките
4
Александро
22
Сантуш
21
Андре
7
Гомес
10
Харальдссон
5
Кабелла
11
Жегрова
15
Дэвид
4-1-1-3-1
40
Дескамп
18
Пьерр-Габриэль
21
Кастеллетто
5
Паллуа
26
Мерлен
4
Чиривелья
8
Аугусто
97
Коко
91
Мойе
27
Саймон
42
Мохамед
5
Кабелла
15
Йоро
15
Йоро
5
Кабелла
7
Гомес
20
Балеба
20
Балеба
7
Гомес
15
Дэвид
97
Языджи
97
Языджи
15
Дэвид
10
Харальдссон
96
Унас
96
Унас
10
Харальдссон
11
Жегрова
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
11
Жегрова
91
Мойе
8
Мутуссами
8
Мутуссами
91
Мойе
8
Аугусто
11
Маркиньос
11
Маркиньос
8
Аугусто
27
Саймон
17
Бамба
17
Бамба
27
Саймон
97
Коко
11
11
97
Коко
Остались в запасе
Лилль
Нант
16
Адам Якубек
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
5
Игнасио Мирамон
ЦП
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
1
Денис Петрич
ВР
33
Бастьен Меупию
ЦЗ
4
Мишель Диас
ЦЗ
25
Ламин Диак
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
16
Адам Якубек
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
5
Игнасио Мирамон
ЦП
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
33
Бастьен Меупию
ЦЗ
4
Мишель Диас
ЦЗ
25
Ламин Диак
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Лилль - Нант
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
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