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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Лилль
Нант - Лилль: обзор матча 12 августа 2022
Нант
12.08.2022, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 2 тур
1 : 1
Завершен
Лилль
28'
М. Саймон
76'
Исмаили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нант - Лилль
Замена
Д. Аппиа
️️️️
К. Мерлен
90'
+1
Желтая карточка
А. Жиротто
90'
85'
Замена
Ж. Мартен
️️️️
А. Гомес
Замена
Э. Гессан
️️️️
М. Мохамед
79'
76'
ГОЛ! 1:1!
Исмаили
Пас отдал
Д. Дэвид
76'
Замена
Г. Гудмундссон
️️️️
М. Байо
Замена
Фабио
️️️️
М. Коко
59'
46'
Замена
Исмаили
️️️️
Т. Джало
46'
Замена
Б. Диаките
️️️️
А. Зедадка
37'
Желтая карточка
Б. Андре
ГОЛ! 1:0!
М. Саймон
Пас отдал
А. Жиротто
28'
18'
Желтая карточка
Ж. Фонте
18'
Желтая карточка
Т. Джало
14'
Желтая карточка
А. Зедадка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
35
Тиагу Джало
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
21
Бенжамин Андре
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
5
Реми Кабелла
ПВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
8
Деннис Аппиа
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
44
Лоан Дусе
ОП
11
Мохамед Ачи
ЦП
29
Эванн Гессан
ЦФ
14
Гор Манвелян
ЦФ
61
Жо-Лоик Аффама
ЦФ
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
30
Люка Шевалье
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
31
Исмаили
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
4-1-1-3-1
40
Лафон
26
Мерлен
5
Жиротто
5
Паллуа
21
Кастеллетто
4
Чиривелья
8
Мутуссами
27
Саймон
10
Бляс
97
Коко
42
Мохамед
4-2-2-2
1
Жардим
80
Зедадка
6
Фонте
4
Александро
35
Джало
21
Андре
7
Гомес
5
Кабелла
19
Бамба
15
Дэвид
18
Байо
26
Мерлен
8
Аппиа
8
Аппиа
26
Мерлен
97
Коко
2
Фабио
2
Фабио
97
Коко
42
Мохамед
29
Гессан
29
Гессан
42
Мохамед
18
Байо
3
Гудмундссон
3
Гудмундссон
18
Байо
35
Джало
31
Исмаили
31
Исмаили
35
Джало
80
Зедадка
18
Диаките
18
Диаките
80
Зедадка
7
Гомес
8
Мартен
8
Мартен
7
Гомес
Остались в запасе
Нант
Лилль
40
Реми Дескамп
ВР
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
44
Лоан Дусе
ОП
11
Мохамед Ачи
ЦП
14
Гор Манвелян
ЦФ
61
Жо-Лоик Аффама
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
16
Адам Якубек
ВР
30
Люка Шевалье
ВР
15
Лени Йоро
ЦЗ
20
Карлос Балеба
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
44
Лоан Дусе
ОП
11
Мохамед Ачи
ЦП
14
Гор Манвелян
ЦФ
61
Жо-Лоик Аффама
ЦФ
Остались в запасе
16
Адам Якубек
ВР
30
Люка Шевалье
ВР
15
Лени Йоро
ЦЗ
20
Карлос Балеба
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Статистика матча Нант - Лилль
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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