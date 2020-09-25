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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Нант
Лилль - Нант: обзор матча 25 сентября 2020
Лилль
25.09.2020, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 5 тур
2 : 0
Завершен
Нант
43'
Н. Паллуа (АГ)
87'
Б. Йылмаз (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Нант
90'
+4
Желтая карточка
А. Жиротто
Замена
Шека
️️️️
Б. Андре
90'
Замена
Ю. Языджи
️️️️
Б. Йылмаз
90'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Б. Йылмаз
87'
87'
Замена
Р. Эмон
️️️️
Л. Бляс
87'
Замена
М. Абид
️️️️
И. Луза
85'
Желтая карточка
Д. Аппиа
Замена
И. Лихаджи
️️️️
Л. Араухо
78'
Замена
Б. Сумаре
️️️️
Р. Саншеш
78'
73'
Замена
К. Бамба
️️️️
М. Коко
Замена
Н. Иконе
️️️️
Д. Дэвид
64'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Н. Паллуа
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
7
Луис Араухо
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
26
Имран Луза
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Лилль
1
Орестис Карнезис
ВР
35
Тиагу Джало
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Шека
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Нант
1
Денис Петрич
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
17
Мехди Абид
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
Кадер Бамба
ПВ
11
Бридж Ндилю
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
4-2-1-3
16
Меньян
6
Брадарич
6
Фонте
4
Ботман
2
Челик
21
Андре
8
Саншеш
19
Бамба
15
Дэвид
17
Йылмаз
7
Араухо
4-1-1-3-1
40
Лафон
8
Аппиа
5
Паллуа
5
Жиротто
2
Фабио
4
Чиривелья
26
Луза
97
Коко
10
Бляс
27
Саймон
9
Муани
7
Араухо
80
Лихаджи
80
Лихаджи
7
Араухо
8
Саншеш
34
Сумаре
34
Сумаре
8
Саншеш
17
Йылмаз
97
Языджи
97
Языджи
17
Йылмаз
15
Дэвид
93
Иконе
93
Иконе
15
Дэвид
21
Андре
8
Шека
8
Шека
21
Андре
97
Коко
17
Бамба
17
Бамба
97
Коко
26
Луза
17
Абид
17
Абид
26
Луза
10
Бляс
9
Эмон
9
Эмон
10
Бляс
Остались в запасе
Лилль
Нант
35
Тиагу Джало
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Орестис Карнезис
ВР
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
22
Шарль Траоре
ЛЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
11
Бридж Ндилю
ЦФ
1
Денис Петрич
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Остались в запасе
35
Тиагу Джало
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Орестис Карнезис
ВР
22
Тимоти Веа
ЦФ
Остались в запасе
22
Шарль Траоре
ЛЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
11
Бридж Ндилю
ЦФ
1
Денис Петрич
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Статистика матча Лилль - Нант
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Главный судья:
Вилли Делажо
Стадион:
Пьер Моруа
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