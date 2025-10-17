18 октября на стадионе «Фолмер AMEX» состоится матч 8-го тура Английской Премьер-лиги между «Брайтоном» и «Ньюкаслом». Обе команды занимают середину таблицы, имеют по 9 очков и подходят к встрече в неплохой форме. Матч обещает стать открытым и результативным: оба коллектива активно действуют в атаке и не склонны закрываться даже против сильных соперников.

«Брайтон»

Команда традиционно демонстрирует атакующий стиль и уверенно играет в позиционном нападении. После семи туров у «Брайтона» 9 очков и 12-е место. Клуб не проигрывает в трeх последних матчах и стабильно забивает – 13 голов в пяти играх. В прошлом туре команда поделила очки с «Вулверхэмптоном» (1:1).

Главный бомбардир – Диего Гомес, оформивший 5 мячей в 8 встречах. Команда отличается скоростью на флангах и активным использованием вторых темпов в атаке, но при этом часто даeт сбои в обороне: 6 пропущенных голов за последние 5 матчей.

«Ньюкасл»

Клуб набрал 9 очков и располагается на 11-й строчке. После неудачного старта команда набрала ход – уверенная победа над «Ноттингем Форест» (2:0) и разгром «Юниона» (4:0) в Лиге чемпионов подтверждают улучшение формы. В пяти последних матчах Премьер-лиги «сороки» забили 11 мячей и пропустили всего 3.

Главным героем последних недель стал Ник Вольтемаде, на счету которого 4 гола. Команда прибавила в прессинге, улучшила реализацию и стала надeжнее в обороне, но при выездах нередко позволяет сопернику владеть инициативой.

Факты о командах

«Брайтон»

Не проигрывает в 3 матчах подряд

Забивает в 7 матчах подряд

В среднем: 2.6 забито, 1.2 пропущено (последние 5 игр)

9 очков после 7 туров и 12-е место

«Ньюкасл»

Не проигрывает в 5 гостевых матчах подряд

В среднем: 2.2 забито, 0.6 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 4 матчах подряд

9 очков после 7 туров и 11-е место

Прогноз на матч «Брайтон» – «Ньюкасл»

Обе команды в хорошей форме и обладают мощным атакующим потенциалом. «Брайтон» активно играет дома и часто открывает счeт в первые 30 минут, а «Ньюкасл» стабильно прибавляет после перерыва. С учeтом статистики и стиля игры обоих коллективов стоит ожидать результативного футбола.

«Брайтон» может использовать домашний фактор, но «Ньюкасл» выглядит чуть надeжнее в обороне и опаснее при стандартах. Встреча обещает быть равной, а исход может решить один точный удар или стандартное положение. Наиболее логичным выбором выглядит ставка на результативность с обменом голами.

Рекомендованные ставки