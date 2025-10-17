Введите ваш ник на сайте
«Брайтон» – «Ньюкасл»: прогноз и ставки на матч 18 октября 2025 с коэффициентом 1.85

17 октября 2025 8:00
Брайтон - Ньюкасл
18 окт. 2025, суббота 17:00 | Англия. Премьер-лига, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Обе команды забьют
Сделать ставку

18 октября на стадионе «Фолмер AMEX» состоится матч 8-го тура Английской Премьер-лиги между «Брайтоном» и «Ньюкаслом». Обе команды занимают середину таблицы, имеют по 9 очков и подходят к встрече в неплохой форме. Матч обещает стать открытым и результативным: оба коллектива активно действуют в атаке и не склонны закрываться даже против сильных соперников.

«Брайтон»

Команда традиционно демонстрирует атакующий стиль и уверенно играет в позиционном нападении. После семи туров у «Брайтона» 9 очков и 12-е место. Клуб не проигрывает в трeх последних матчах и стабильно забивает – 13 голов в пяти играх. В прошлом туре команда поделила очки с «Вулверхэмптоном» (1:1).

Главный бомбардир – Диего Гомес, оформивший 5 мячей в 8 встречах. Команда отличается скоростью на флангах и активным использованием вторых темпов в атаке, но при этом часто даeт сбои в обороне: 6 пропущенных голов за последние 5 матчей.

«Ньюкасл»

Клуб набрал 9 очков и располагается на 11-й строчке. После неудачного старта команда набрала ход – уверенная победа над «Ноттингем Форест» (2:0) и разгром «Юниона» (4:0) в Лиге чемпионов подтверждают улучшение формы. В пяти последних матчах Премьер-лиги «сороки» забили 11 мячей и пропустили всего 3.

Главным героем последних недель стал Ник Вольтемаде, на счету которого 4 гола. Команда прибавила в прессинге, улучшила реализацию и стала надeжнее в обороне, но при выездах нередко позволяет сопернику владеть инициативой.

Факты о командах

«Брайтон»

  • Не проигрывает в 3 матчах подряд

  • Забивает в 7 матчах подряд

  • В среднем: 2.6 забито, 1.2 пропущено (последние 5 игр)

  • 9 очков после 7 туров и 12-е место

«Ньюкасл»

  • Не проигрывает в 5 гостевых матчах подряд
  • В среднем: 2.2 забито, 0.6 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 4 матчах подряд
  • 9 очков после 7 туров и 11-е место

Личные встречи
45% (10)
36% (8)
18% (4)
26
Забитых мячей
17
1.18
В среднем за матч
0.77
3:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  1:1
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Брайтон
2 : 1
18.10.2025
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Брайтон
1 : 1
04.05.2025
Ньюкасл
Англия. Кубок, 1/8 финала
Ньюкасл
1 : 2
02.03.2025
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ньюкасл
0 : 1
19.10.2024
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Ньюкасл
1 : 1
11.05.2024
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Брайтон
3 : 1
02.09.2023
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Ньюкасл
4 : 1
18.05.2023
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Брайтон
0 : 0
13.08.2022
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Ньюкасл
2 : 1
05.03.2022
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брайтон
1 : 1
06.11.2021
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Брайтон
3 : 0
20.03.2021
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Ньюкасл
0 : 3
20.09.2020
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Брайтон
0 : 0
20.07.2020
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ньюкасл
0 : 0
21.09.2019
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Брайтон
1 : 1
27.04.2019
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
20.10.2018
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Ньюкасл
0 : 0
30.12.2017
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Брайтон
1 : 0
24.09.2017
Ньюкасл
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Брайтон
1 : 2
28.02.2017
Ньюкасл
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Ньюкасл
2 : 0
27.08.2016
Брайтон
Англия. Кубок, 3 раунд
Брайтон
2 : 0
05.01.2013
Ньюкасл
Англия. Кубок, 1/16 финала
Брайтон
1 : 0
28.01.2012
Ньюкасл
Показать все

Прогноз на матч «Брайтон» – «Ньюкасл»

Обе команды в хорошей форме и обладают мощным атакующим потенциалом. «Брайтон» активно играет дома и часто открывает счeт в первые 30 минут, а «Ньюкасл» стабильно прибавляет после перерыва. С учeтом статистики и стиля игры обоих коллективов стоит ожидать результативного футбола.

«Брайтон» может использовать домашний фактор, но «Ньюкасл» выглядит чуть надeжнее в обороне и опаснее при стандартах. Встреча обещает быть равной, а исход может решить один точный удар или стандартное положение. Наиболее логичным выбором выглядит ставка на результативность с обменом голами.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Автор: Миронов Николай
Англия. Премьер-лига Ньюкасл Брайтон
