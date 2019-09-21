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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Брайтон
Ньюкасл - Брайтон: обзор матча 21 сентября 2019
Ньюкасл
21.09.2019, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Брайтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Брайтон
88'
Желтая карточка
Л. Данк
82'
Замена
И. Биссума
️️️️
Н. Мопе
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Й. Виллемс
82'
81'
Замена
Г. Бонг
️️️️
П. Гросс
Желтая карточка
К. Атсу
79'
Замена
К. Сун-Юн
️️️️
Д. Шелви
73'
Замена
А. Сен-Максимен
️️️️
М. Альмирон
73'
70'
Замена
А. Коннолли
️️️️
А. Муй
Желтая карточка
Х. Манкильо
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
Главный тренер
Стив Брюс
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
28
Ив Биссума
ЦП
10
Аарон Коннолли
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
3-2-2-3
39
Дубравка
14
Дамметт
5
Шер
24
Ласселлс
15
Виллемс
22
Манкильо
14
Хэйден
26
Шелви
30
Атсу
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
4-5-1
13
Райан
33
Монтойя
5
Данк
4
Уэбстер
33
Берн
7
Альсате
24
Проппер
16
Стивенс
13
Муй
13
Гросс
11
Мопе
26
Шелви
40
Ки Сун-Юн
40
Ки Сун-Юн
26
Шелви
10
Альмирон
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
10
Альмирон
15
Виллемс
9
Кэрролл
9
Кэрролл
15
Виллемс
13
Гросс
13
Бонг
13
Бонг
13
Гросс
11
Мопе
28
Биссума
28
Биссума
11
Мопе
13
Муй
10
Коннолли
10
Коннолли
13
Муй
Остались в запасе
Ньюкасл
Брайтон
1
Карл Дарлоу
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
8
Тудор Балуцэ
ОП
27
Дэвид Баттон
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Остались в запасе
8
Тудор Балуцэ
ОП
27
Дэвид Баттон
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Ньюкасл - Брайтон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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