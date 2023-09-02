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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Ньюкасл
Брайтон - Ньюкасл: обзор матча 02 сентября 2023
Брайтон
02.09.2023, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 4 тур
3 : 1
Завершен
Ньюкасл
27'
Э. Фергюсон
65'
Э. Фергюсон
70'
Э. Фергюсон
90+2'
К. Уилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Ньюкасл
Желтая карточка
А. Лаллана
90'
+8
Желтая карточка
М. Дауд
90'
+5
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
К. Уилсон
Пас отдал
Ш. Лонгстафф
Замена
С. Адингра
️️️️
П. Гросс
89'
Желтая карточка
Д. Милнер
86'
Желтая карточка
Т. Лэмпти
83'
Замена
А. Лаллана
️️️️
С. Мач
81'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Э. Фергюсон
81'
Замена
Т. Лэмпти
️️️️
Ж. Педро
77'
Замена
М. Дауд
️️️️
Б. Гилмор
77'
76'
Желтая карточка
Д. Берн
74'
Замена
Д. Ласселлс
️️️️
М. Таргетт
74'
Замена
Х. Барнс
️️️️
А. Исак
ГОЛ! 3:0!
Э. Фергюсон
Пас отдал
К. Митома
70'
68'
Желтая карточка
М. Таргетт
ГОЛ! 2:0!
Э. Фергюсон
Пас отдал
Б. Гилмор
65'
58'
Замена
Ш. Лонгстафф
️️️️
С. Тонали
58'
Замена
Э. Андерсон
️️️️
М. Альмирон
58'
Замена
К. Уилсон
️️️️
Жоэлинтон
43'
Желтая карточка
Ф. Шер
ГОЛ! 1:0!
Э. Фергюсон
27'
23'
Желтая карточка
Э. Гордон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
13
Паскаль Гросс
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Факундо Буонанотте
АП
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
3
Льюис Холл
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
4-2-2-2
1
Вербрюгген
2
Эступиньян
6
ван Хеке
5
Данк
34
Велтман
13
Гросс
6
Гилмор
22
Митома
7
Мач
11
Фергюсон
9
Педро
4-1-1-3-1
1
Поуп
2
Триппьер
5
Шер
33
Берн
23
Таргетт
16
Тонали
39
Гимарайнс
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
10
Гордон
9
Исак
9
Педро
48
Лэмпти
48
Лэмпти
9
Педро
11
Фергюсон
20
Милнер
20
Милнер
11
Фергюсон
6
Гилмор
81
Дауд
81
Дауд
6
Гилмор
7
Мач
10
Лаллана
10
Лаллана
7
Мач
13
Гросс
7
Адингра
7
Адингра
13
Гросс
23
Таргетт
24
Ласселлс
24
Ласселлс
23
Таргетт
9
Исак
11
Барнс
11
Барнс
9
Исак
16
Тонали
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
16
Тонали
10
Альмирон
5
Андерсон
5
Андерсон
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
13
Уилсон
13
Уилсон
7
Жоэлинтон
Остались в запасе
Брайтон
Ньюкасл
23
Джейсон Стил
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
10
Факундо Буонанотте
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
39
Мартин Дубравка
ВР
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
3
Льюис Холл
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
10
Факундо Буонанотте
АП
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
3
Льюис Холл
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Брайтон - Ньюкасл
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
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