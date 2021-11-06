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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Ньюкасл
Брайтон - Ньюкасл: обзор матча 06 ноября 2021
Брайтон
06.11.2021, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Ньюкасл
24'
Л. Троссард (П)
66'
А. Хэйден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Ньюкасл
90'
+4
Замена
Д. Гэйл
️️️️
Э. Крафт
Красная карточка
Р. Санчес
90'
+3
Желтая карточка
Н. Мопе
84'
Желтая карточка
И. Биссума
84'
Желтая карточка
А. Лаллана
75'
Замена
А. Уэбстер
️️️️
Т. Лэмпти
75'
74'
Замена
Жоэлинтон
️️️️
М. Альмирон
73'
Желтая карточка
К. Уилсон
69'
Желтая карточка
Д. Шелви
66'
ГОЛ! 1:1!
А. Хэйден
Пас отдал
К. Кларк
Замена
Н. Мопе
️️️️
С. Мач
65'
60'
Желтая карточка
Д. Мерфи
Замена
А. Мак Аллистер
️️️️
Э. Мвепу
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Троссард
24'
12'
Желтая карточка
Д. Ласселлс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
12
Энок Мвепу
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
7
Солли Мач
ПВ
Главный тренер
Грэм Поттер
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ОП
26
Джонджо Шелви
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
16
Йереми Сармиенто
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
3-2-2-3
97
Санчес
34
Велтман
25
Даффи
5
Данк
17
Кукурелья
48
Лэмпти
12
Мвепу
28
Биссума
19
Троссард
10
Лаллана
7
Мач
4-1-1-2-2
1
Дарлоу
17
Крафт
24
Ласселлс
26
Кларк
30
Ритчи
14
Хэйден
26
Шелви
23
Мерфи
10
Альмирон
10
Сен-Максимен
13
Уилсон
48
Лэмпти
4
Уэбстер
4
Уэбстер
48
Лэмпти
12
Мвепу
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
12
Мвепу
7
Мач
11
Мопе
11
Мопе
7
Мач
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
17
Крафт
34
Гэйл
34
Гэйл
17
Крафт
Остались в запасе
Брайтон
Ньюкасл
32
Тэйлор Ричардс
АП
23
Джейсон Стил
ВР
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
16
Йереми Сармиенто
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
10
Райан Фрейзер
ЛВ
39
Мартин Дубравка
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
32
Тэйлор Ричардс
АП
23
Джейсон Стил
ВР
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
16
Йереми Сармиенто
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Остались в запасе
10
Райан Фрейзер
ЛВ
39
Мартин Дубравка
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Брайтон - Ньюкасл
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
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