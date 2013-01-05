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Расписание матчей
Англия. Кубок
Брайтон - Ньюкасл
Брайтон - Ньюкасл: обзор матча 05 января 2013
Брайтон
05.01.2013, суббота, 16:30
Англия. Кубок, 3 раунд
2 : 0
Завершен
Ньюкасл
Матч
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Личные встречи
Статистика матча Брайтон - Ньюкасл
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0
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Желтые карточки
0
0
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