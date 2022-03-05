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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Брайтон
Ньюкасл - Брайтон: обзор матча 05 марта 2022
Ньюкасл
05.03.2022, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Брайтон
12'
Р. Фрейзер
14'
Ф. Шер
55'
Л. Данк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Брайтон
Замена
Ш. Лонгстафф
️️️️
Д. Уиллок
90'
+4
Желтая карточка
Жоэлинтон
87'
80'
Замена
А. Мак Аллистер
️️️️
С. Альсате
Замена
Б. Гимарайнс
️️️️
Р. Фрейзер
80'
Замена
А. Сен-Максимен
️️️️
Д. Мерфи
64'
63'
Желтая карточка
Ш. Даффи
59'
Замена
Н. Мопе
️️️️
Т. Лэмпти
59'
Замена
С. Мач
️️️️
Я. Модер
55'
ГОЛ! 2:1!
Л. Данк
Пас отдал
П. Гросс
ГОЛ! 2:0!
Ф. Шер
Пас отдал
Р. Фрейзер
14'
ГОЛ! 1:0!
Р. Фрейзер
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
7
Якуб Модер
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
5
Хэйдон Робертс
ЦЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
28
Ив Биссума
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
7
Солли Мач
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
4-2-3-1
39
Дубравка
23
Таргетт
5
Шер
33
Берн
17
Крафт
28
Уиллок
26
Шелви
10
Фрейзер
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
9
Вуд
3-2-3-1-1
97
Санчес
5
Данк
25
Даффи
34
Велтман
48
Лэмпти
17
Кукурелья
7
Модер
7
Альсате
13
Гросс
19
Троссард
18
Уэлбек
28
Уиллок
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
28
Уиллок
10
Фрейзер
39
Гимарайнс
39
Гимарайнс
10
Фрейзер
23
Мерфи
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
23
Мерфи
7
Модер
7
Мач
7
Мач
7
Модер
7
Альсате
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
7
Альсате
48
Лэмпти
11
Мопе
11
Мопе
48
Лэмпти
Остались в запасе
Ньюкасл
Брайтон
10
Мигель Альмирон
ПВ
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
25
Мойзес Кайседо
ОП
23
Джейсон Стил
ВР
5
Хэйдон Робертс
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
10
Мигель Альмирон
ПВ
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Остались в запасе
25
Мойзес Кайседо
ОП
23
Джейсон Стил
ВР
5
Хэйдон Робертс
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Ньюкасл - Брайтон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
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