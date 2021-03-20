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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Ньюкасл
Брайтон - Ньюкасл: обзор матча 20 марта 2021
Брайтон
20.03.2021, суббота, 23:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
3 : 0
Завершен
Ньюкасл
45+3'
Л. Троссард
51'
Д. Уэлбек
68'
Н. Мопе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Ньюкасл
Замена
Д. Проппер
️️️️
Я. Модер
89'
Замена
А. Зекири
️️️️
Д. Уэлбек
83'
Замена
А. Мак Аллистер
️️️️
Л. Троссард
78'
76'
Замена
Ш. Лонгстафф
️️️️
М. Альмирон
ГОЛ! 3:0!
Н. Мопе
Пас отдал
П. Гросс
68'
63'
Желтая карточка
П. Дамметт
62'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Д. Уиллок
ГОЛ! 2:0!
Д. Уэлбек
Пас отдал
Л. Троссард
51'
ГОЛ! 1:0!
Л. Троссард
Пас отдал
Й. Велтман
45'
+3
45'
+1
Замена
Д. Хендрик
️️️️
А. Хэйден
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
7
Якуб Модер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ОП
26
Джонджо Шелви
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
Главный тренер
Стив Брюс
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
24
Дэйви Проппер
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
10
Перси Тау
ПВ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
3-3-2-2
97
Санчес
4
Уайт
5
Данк
34
Велтман
7
Модер
13
Гросс
28
Биссума
19
Троссард
10
Лаллана
11
Мопе
18
Уэлбек
4-1-2-3
39
Дубравка
22
Манкильо
26
Кларк
24
Ласселлс
14
Дамметт
14
Хэйден
26
Шелви
28
Уиллок
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
10
Фрейзер
7
Модер
24
Проппер
24
Проппер
7
Модер
19
Троссард
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
19
Троссард
18
Уэлбек
9
Зекири
9
Зекири
18
Уэлбек
10
Альмирон
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
10
Альмирон
14
Хэйден
29
Хендрик
29
Хендрик
14
Хэйден
28
Уиллок
23
Мерфи
23
Мерфи
28
Уиллок
Остались в запасе
Брайтон
Ньюкасл
21
Хосе Искьердо
ЛВ
10
Перси Тау
ПВ
23
Джейсон Стил
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
Главный тренер
Грэм Поттер
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
21
Хосе Искьердо
ЛВ
10
Перси Тау
ПВ
23
Джейсон Стил
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Брайтон - Ньюкасл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
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