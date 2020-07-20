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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Ньюкасл
Брайтон - Ньюкасл: обзор матча 20 июля 2020
Брайтон
20.07.2020, понедельник, 20:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
0 : 0
Завершен
Ньюкасл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Ньюкасл
Желтая карточка
А. Уэбстер
87'
86'
Замена
В. Лазаро
️️️️
М. Альмирон
Замена
Ш. Даффи
️️️️
Т. Лэмпти
86'
74'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Д. Гэйл
74'
Замена
Жоэлинтон
️️️️
А. Сен-Максимен
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
Н. Мопе
73'
Замена
Д. Проппер
️️️️
И. Биссума
73'
63'
Желтая карточка
Д. Роуз
Замена
С. Мач
️️️️
А. Муй
58'
Замена
А. Мак Аллистер
️️️️
П. Гросс
58'
Желтая карточка
Д. Стивенс
46'
31'
Желтая карточка
М. Ритчи
Желтая карточка
П. Гросс
26'
Желтая карточка
И. Биссума
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
48
Тарик Лэмпти
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
13
Аарон Муй
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
19
Леандро Троссард
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
20
Алекс Кокрейн
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
6
Келланд Уоттс
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
11
Йосинори Муто
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
4-4-2
13
Райан
48
Лэмпти
5
Данк
33
Берн
4
Уэбстер
13
Муй
16
Стивенс
13
Гросс
28
Биссума
19
Троссард
11
Мопе
3-2-2-1-2
39
Дубравка
22
Манкильо
3
Роуз
6
Фернандес
17
Крафт
30
Ритчи
26
Шелви
6
Бенталеб
10
Альмирон
34
Гэйл
10
Сен-Максимен
13
Муй
7
Мач
7
Мач
13
Муй
48
Лэмпти
25
Даффи
25
Даффи
48
Лэмпти
28
Биссума
24
Проппер
24
Проппер
28
Биссума
13
Гросс
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
13
Гросс
11
Мопе
39
Мюррэй
39
Мюррэй
11
Мопе
10
Альмирон
19
Лазаро
19
Лазаро
10
Альмирон
10
Сен-Максимен
7
Жоэлинтон
7
Жоэлинтон
10
Сен-Максимен
34
Гэйл
9
Кэрролл
9
Кэрролл
34
Гэйл
Остались в запасе
Брайтон
Ньюкасл
20
Алекс Кокрейн
ЦП
27
Дэвид Баттон
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
6
Келланд Уоттс
ЦП
1
Карл Дарлоу
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
20
Алекс Кокрейн
ЦП
27
Дэвид Баттон
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Остались в запасе
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
6
Келланд Уоттс
ЦП
1
Карл Дарлоу
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Брайтон - Ньюкасл
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Фалмер
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