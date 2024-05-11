Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Брайтон
Ньюкасл - Брайтон: обзор матча 11 мая 2024
Ньюкасл
11.05.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
1 : 1
Завершен
Брайтон
45+5'
Ш. Лонгстафф
18'
Й. Велтман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Брайтон
90'
+5
Желтая карточка
Б. Бейкер-Боайти
Желтая карточка
М. Альмирон
90'
+3
Замена
К. Триппьер
️️️️
Л. Холл
90'
+2
Желтая карточка
Х. Барнс
88'
87'
Замена
О. Оффиа
️️️️
С. Адингра
87'
Замена
К. Балеба
️️️️
Б. Гилмор
Желтая карточка
Л. Холл
79'
77'
Желтая карточка
Д. Уэлбек
Замена
Х. Барнс
️️️️
А. Исак
68'
Замена
М. Альмирон
️️️️
Д. Мерфи
68'
Замена
Жоэлинтон
️️️️
Ш. Лонгстафф
68'
67'
Замена
Б. Бейкер-Боайти
️️️️
Ф. Буонанотте
67'
Замена
Я. Модер
️️️️
Х. Энкисо
54'
Желтая карточка
Х. Энкисо
ГОЛ! 1:1!
Ш. Лонгстафф
Пас отдал
Э. Андерсон
45'
+5
45'
+4
Желтая карточка
Б. Гилмор
40'
Замена
Т. Лэмпти
️️️️
Й. Велтман
18'
ГОЛ! 0:1!
Й. Велтман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
33
Дэн Берн
(К)
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
3
Льюис Холл
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
5
Льюис Данк
(К)
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
13
Паскаль Гросс
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
10
Джо Уайт
АП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
24
Одел Оффиа
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
37
Бенисио Бейкер-Боайти
ЛВ
31
Ансу Фати
ЛВ
7
Якуб Модер
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Марк О'Махони
ЦФ
3-3-3-1
39
Дубравка
2
Ливраменто
33
Берн
17
Крафт
3
Холл
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
10
Гордон
5
Андерсон
23
Мерфи
9
Исак
4-2-3-1
1
Вербрюгген
5
Данк
44
Игор
34
Велтман
4
Уэбстер
13
Гросс
6
Гилмор
10
Энкисо
10
Буонанотте
7
Адингра
18
Уэлбек
3
Холл
2
Триппьер
2
Триппьер
3
Холл
9
Исак
11
Барнс
11
Барнс
9
Исак
8
Лонгстафф
7
Жоэлинтон
7
Жоэлинтон
8
Лонгстафф
23
Мерфи
10
Альмирон
10
Альмирон
23
Мерфи
7
Адингра
24
Оффиа
24
Оффиа
7
Адингра
34
Велтман
48
Лэмпти
48
Лэмпти
34
Велтман
10
Энкисо
7
Модер
7
Модер
10
Энкисо
6
Гилмор
20
Балеба
20
Балеба
6
Гилмор
10
Буонанотте
37
Бейкер-Боайти
37
Бейкер-Боайти
10
Буонанотте
Остались в запасе
Ньюкасл
Брайтон
1
Ник Поуп
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
10
Джо Уайт
АП
Главный тренер
Эдди Хау
23
Джейсон Стил
ВР
10
Адам Лаллана
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Марк О'Махони
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
1
Ник Поуп
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
10
Джо Уайт
АП
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
10
Адам Лаллана
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Марк О'Махони
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Ньюкасл - Брайтон
3
4
Всего ударов по воротам
18
15
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
8
4
Нарушения
9
16
Офсайды
3
1
Количество передач
533
444
Сейвы
3
7
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
6
7
Удары из пределов штрафной
12
10
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
2.22
1.39
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Ингланд
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Новости команд
Все
Ньюкасл
Брайтон
«ПСЖ» выбирает между девятью вратарями
16:29
«ПСЖ» нашел серьезного конкурента для Сафонова
14:28
АПЛ: шансы «Брайтона» и «Ньюкасла» на победу в матче 12-го тура
09:19
«Монако» и еще 2 клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций
Вчера, 14:10
«Брайтон» – «Университатя»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
АПЛ: шансы «Брайтона» и «Ньюкасла» на победу в матче 12-го тура
09:19
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«ПСЖ» выбирает между девятью вратарями
16:29
«ПСЖ» нашел серьезного конкурента для Сафонова
14:28
АПЛ: шансы «Брайтона» и «Ньюкасла» на победу в матче 12-го тура
09:19
«Монако» и еще 2 клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций
Вчера, 14:10
«Брайтон» – «Университатя»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+