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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Брайтон
Ньюкасл - Брайтон: обзор матча 30 декабря 2017
Ньюкасл
30.12.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Брайтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Брайтон
90'
+1
Желтая карточка
Л. Данк
Желтая карточка
М. Мерино
74'
73'
Желтая карточка
А. Кноккарт
Желтая карточка
Д. Йедлин
61'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
2
Бруно
ЦЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
7
Солли Мач
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Брайтон
23
Тим Крул
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Дарлоу
24
Ласселлс
26
Кларк
2
Йедлин
30
Ритчи
14
Дамметт
23
Мерино
14
Хэйден
30
Атсу
13
Хоселу
34
Гэйл
4-3-2-1
13
Райан
5
Данк
25
Даффи
2
Бруно
13
Бонг
24
Проппер
13
Гросс
16
Стивенс
7
Мач
93
Кноккарт
39
Мюррэй
Остались в запасе
Ньюкасл
Брайтон
28
Фредди Вудман
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
21
Хосе Искьердо
ЛВ
23
Тим Крул
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
21
Хосе Искьердо
ЛВ
23
Тим Крул
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Статистика матча Ньюкасл - Брайтон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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