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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Брайтон
Ньюкасл - Брайтон: обзор матча 18 мая 2023
Ньюкасл
18.05.2023, четверг, 21:30
Англия. Премьер-лига, 25 тур
4 : 1
Завершен
Брайтон
22'
Д. Ундав (АГ)
45+4'
Д. Берн
90'
К. Уилсон
90+1'
Б. Гимарайнс
51'
Д. Ундав
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Брайтон
Замена
Х. Манкильо
️️️️
К. Триппьер
90'
+5
Замена
М. Таргетт
️️️️
Жоэлинтон
90'
+5
Замена
А. Сен-Максимен
️️️️
М. Альмирон
90'
+4
Замена
Э. Гордон
️️️️
А. Исак
90'
+4
ГОЛ! 4:1!
Б. Гимарайнс
Пас отдал
К. Уилсон
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
К. Уилсон
Пас отдал
М. Альмирон
90'
85'
Замена
К. Пьюпион
️️️️
Д. Ундав
81'
Желтая карточка
Я. Паул ван Хеке
69'
Замена
О. Оффиа
️️️️
П. Гросс
64'
Желтая карточка
А. Мак Аллистер
Замена
Э. Андерсон
️️️️
Д. Уиллок
61'
57'
Желтая карточка
П. Гросс
56'
Замена
Э. Фергюсон
️️️️
Д. Уэлбек
56'
Замена
Х. Энкисо
️️️️
Ф. Буонанотте
56'
Замена
А. Мак Аллистер
️️️️
Б. Гилмор
51'
ГОЛ! 2:1!
Д. Ундав
Пас отдал
Б. Гилмор
ГОЛ! 2:0!
Д. Берн
Пас отдал
К. Триппьер
45'
+4
Желтая карточка
Ф. Шер
45'
+3
45'
+2
Желтая карточка
Д. Ундав
Желтая карточка
Б. Гимарайнс
30'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Ундав
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
26
Дениз Ундав
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
67
Льюис Майли
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Брайтон
38
Том МакГилл
ВР
12
Imari Samuels
ЦЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
23
Энди Моран
АП
21
Кэмерон Пьюпион
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
4-2-2-2
1
Поуп
5
Шер
4
Ботман
33
Берн
2
Триппьер
39
Гимарайнс
28
Уиллок
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
9
Исак
13
Уилсон
3-1-2-2-2
23
Стил
5
Данк
6
ван Хеке
2
Эступиньян
25
Кайседо
13
Гросс
6
Гилмор
10
Буонанотте
22
Митома
18
Уэлбек
26
Ундав
9
Исак
10
Гордон
10
Гордон
9
Исак
7
Жоэлинтон
23
Таргетт
23
Таргетт
7
Жоэлинтон
2
Триппьер
22
Манкильо
22
Манкильо
2
Триппьер
28
Уиллок
5
Андерсон
5
Андерсон
28
Уиллок
10
Альмирон
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
10
Альмирон
13
Гросс
24
Оффиа
24
Оффиа
13
Гросс
6
Гилмор
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
6
Гилмор
26
Ундав
21
Пьюпион
21
Пьюпион
26
Ундав
10
Буонанотте
10
Энкисо
10
Энкисо
10
Буонанотте
18
Уэлбек
11
Фергюсон
11
Фергюсон
18
Уэлбек
Остались в запасе
Ньюкасл
Брайтон
39
Мартин Дубравка
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
67
Льюис Майли
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
38
Том МакГилл
ВР
12
Imari Samuels
ЦЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
23
Энди Моран
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
67
Льюис Майли
ЦП
Остались в запасе
38
Том МакГилл
ВР
12
Imari Samuels
ЦЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
23
Энди Моран
АП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Ньюкасл - Брайтон
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
2 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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