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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Брайтон
Ньюкасл - Брайтон: обзор матча 19 октября 2024
Ньюкасл
19.10.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Брайтон
35'
Д. Уэлбек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Брайтон
Замена
В. Осула
️️️️
Л. Холл
90'
+2
Замена
Ш. Лонгстафф
️️️️
Э. Гордон
85'
Замена
М. Альмирон
️️️️
Б. Гимарайнс
85'
82'
Замена
Х. Энкисо
️️️️
Я. Аяри
81'
Замена
Я. Паул ван Хеке
️️️️
Д. Уэлбек
72'
Замена
П. Эступиньян
️️️️
Ж. Рюттер
71'
Желтая карточка
Д. Хиншелвуд
71'
Замена
М. Виффер
️️️️
К. Балеба
Замена
Д. Уиллок
️️️️
С. Тонали
65'
Замена
Х. Барнс
️️️️
Д. Мерфи
65'
60'
Замена
К. Митома
️️️️
Э. Фергюсон
45'
Желтая карточка
Я. Аяри
Желтая карточка
Л. Холл
37'
35'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уэлбек
Пас отдал
Ж. Рюттер
Желтая карточка
Д. Берн
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
39
Бруно Гимарайнс
(К)
ЦП
3
Льюис Холл
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
5
Льюис Данк
(К)
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
8
Джек Хиншелвуд
ОП
20
Карлос Балеба
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Ньюкасл
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
67
Льюис Майли
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
22
Каору Митома
ЛВ
7
Якуб Модер
ЦП
27
Матс Виффер
ЦП
10
Хулио Энкисо
ПВ
10
Брайан Груда
ПВ
3-1-2-3-1
1
Поуп
5
Шер
33
Берн
2
Ливраменто
16
Тонали
39
Гимарайнс
3
Холл
17
Гордон
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
9
Исак
3-1-3-3
1
Вербрюгген
5
Данк
44
Игор
34
Велтман
8
Хиншелвуд
20
Балеба
26
Аяри
24
Кадиоглу
10
Рюттер
18
Уэлбек
11
Фергюсон
23
Мерфи
11
Барнс
11
Барнс
23
Мерфи
16
Тонали
28
Уиллок
28
Уиллок
16
Тонали
17
Гордон
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
17
Гордон
39
Гимарайнс
10
Альмирон
10
Альмирон
39
Гимарайнс
3
Холл
10
Осула
10
Осула
3
Холл
10
Рюттер
2
Эступиньян
2
Эступиньян
10
Рюттер
18
Уэлбек
6
ван Хеке
6
ван Хеке
18
Уэлбек
20
Балеба
27
Виффер
27
Виффер
20
Балеба
11
Фергюсон
22
Митома
22
Митома
11
Фергюсон
26
Аяри
10
Энкисо
10
Энкисо
26
Аяри
Остались в запасе
Ньюкасл
Брайтон
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
67
Льюис Майли
АП
Главный тренер
Эдди Хау
23
Джейсон Стил
ВР
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
7
Якуб Модер
ЦП
10
Брайан Груда
ПВ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
67
Льюис Майли
АП
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
7
Якуб Модер
ЦП
10
Брайан Груда
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Статистика матча Ньюкасл - Брайтон
2
2
Всего ударов по воротам
21
10
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
4
Нарушения
11
9
Офсайды
3
0
Количество передач
520
354
Сейвы
4
6
Точность передач %
82
79
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
15
8
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.95
1.16
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
0 : 1
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
0 : 1
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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