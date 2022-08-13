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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Ньюкасл
Брайтон - Ньюкасл: обзор матча 13 августа 2022
Брайтон
13.08.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Ньюкасл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Ньюкасл
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Шер
87'
Замена
К. Вуд
️️️️
К. Уилсон
76'
Замена
Ш. Лонгстафф
️️️️
Д. Уиллок
75'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
А. Сен-Максимен
Замена
Т. Лэмпти
️️️️
Л. Троссард
75'
Замена
К. Митома
️️️️
С. Мач
75'
Замена
Э. Мвепу
️️️️
А. Лаллана
65'
Желтая карточка
С. Мач
58'
58'
Желтая карточка
Жоэлинтон
Желтая карточка
А. Мак Аллистер
34'
22'
Желтая карточка
А. Сен-Максимен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
7
Солли Мач
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
33
Дэн Берн
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
22
Каору Митома
ЛВ
12
Энок Мвепу
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
26
Дениз Ундав
ЦФ
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
3-1-2-3-1
97
Санчес
34
Велтман
5
Данк
4
Уэбстер
25
Кайседо
13
Гросс
10
Мак Аллистер
19
Троссард
10
Лаллана
7
Мач
18
Уэлбек
4-2-2-2
1
Поуп
2
Триппьер
5
Шер
4
Ботман
33
Берн
28
Уиллок
39
Гимарайнс
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
10
Сен-Максимен
13
Уилсон
19
Троссард
48
Лэмпти
48
Лэмпти
19
Троссард
10
Лаллана
12
Мвепу
12
Мвепу
10
Лаллана
7
Мач
22
Митома
22
Митома
7
Мач
28
Уиллок
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
28
Уиллок
10
Сен-Максимен
23
Мерфи
23
Мерфи
10
Сен-Максимен
13
Уилсон
9
Вуд
9
Вуд
13
Уилсон
Остались в запасе
Брайтон
Ньюкасл
16
Йереми Сармиенто
АП
23
Джейсон Стил
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
5
Эллиот Андерсон
АП
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
16
Йереми Сармиенто
АП
23
Джейсон Стил
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
26
Дениз Ундав
ЦФ
Остались в запасе
5
Эллиот Андерсон
АП
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Брайтон - Ньюкасл
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
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