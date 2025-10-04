Введите ваш ник на сайте
«Оренбург» – «Ростов»: прогноз и ставки на матч 5 октября 2025 с коэффициентом 1.80

04 октября 2025 9:29
Оренбург - Ростов
05 окт. 2025, воскресенье 12:00 | Россия. Премьер-лига, 11 тур
Перейти в онлайн матча
Фора (0) на «Ростов»
11-й тур РПЛ подарит противостояние на стадионе «Газовик» между командами, находящимися по разные стороны таблицы, но одинаково нуждающимися в очках. «Оренбург» пытается выбраться из зоны борьбы за выживание, а «Ростов» постепенно стабилизирует результаты и поднимается вверх.

«Оренбург»

Команда из Оренбурга продолжает испытывать сложности с результатами. После 10 туров в активе всего 7 очков, а серия из трeх поражений подряд стала тревожным сигналом. В последнем туре подопечные уступили «Зениту» со счeтом 2:5, показав слабость в обороне, но при этом вновь забили – уже шестой матч подряд команда находит путь к воротам соперников. Хорди Томпсон остаeтся главным оружием в атаке: 4 гола в 11 матчах делают его лидером клуба. Однако при стабильной результативности проблемная зона – оборона, пропускающая в среднем более двух голов за игру.

«Ростов»

Дончане проводят гораздо более собранный отрезок. После ничьей с «Краснодаром» (0:0) команда Карпина набрала 10 очков и не проигрывает уже пять матчей подряд в чемпионате. За этот период «Ростов» лишь дважды позволил соперникам забить, трижды сыграв «на ноль». При этом атака действует прагматично – всего четыре забитых мяча за пять игр, но каждый из них приносил важные очки. На выезде «Ростов» стал действовать осторожнее, что позволило сократить количество ошибок в защите.

Факты о командах

«Оренбург»

  • Проигрывает три матча подряд.
  • Пропускает в среднем 2.2 гола за игру.
  • Забивает в шести последних матчах.
  • Томпсон – 4 гола в 11 играх.

«Ростов»

  • Не проигрывает пять матчей подряд.
  • Пропускает в среднем 0.4 гола за игру.
  • Три «сухих» матча подряд.
  • Забивает в среднем 0.8 гола за игру.

Личные встречи
24% (4)
18% (3)
59% (10)
21
Забитых мячей
25
1.24
В среднем за матч
1.47
4:2
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Оренбург
0 : 1
05.10.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Оренбург
1 : 2
08.03.2025
Ростов
Россия. Кубок, 4 тур
Ростов
3 : 1
18.09.2024
Оренбург
Россия. Кубок, 3 тур
Оренбург
0 : 1
28.08.2024
Ростов
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ростов
3 : 2
17.08.2024
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ростов
2 : 1
29.04.2024
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Оренбург
1 : 1
06.11.2023
Ростов
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Оренбург
2 : 2
10.04.2023
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
4 : 2
23.11.2022
Ростов
Россия. Кубок, 2 тур
Ростов
3 : 1
14.09.2022
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ростов
2 : 1
07.08.2022
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
0 : 0
12.07.2020
Ростов
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ростов
2 : 1
13.07.2019
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Оренбург
3 : 0
20.04.2019
Ростов
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Ростов
0 : 1
06.10.2018
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Оренбург
2 : 0
21.05.2017
Ростов
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ростов
1 : 0
30.07.2016
Оренбург
Показать все

Прогноз на матч «Оренбург» – «Ростов»

Обе команды находятся в контрастных игровых состояниях. «Оренбург» активно ищет баланс между атакой и обороной, но пока пропускает слишком много, тогда как «Ростов» демонстрирует зрелую игру в защите, жертвуя яркостью впереди. На стороне гостей – стабильность, на стороне хозяев – фактор домашнего поля и желание прервать серию неудач. Вероятно, матч получится упорным, с минимальным количеством голов.

Сценарий, при котором «Ростов» добьeтся результата за счeт организованной обороны и дисциплины, выглядит наиболее логичным. При этом «Оренбург» может создать моменты, но реализовать их будет сложно.

Рекомендованные ставки

  • Фора (0) на «Ростов» – коэффициент 1.80
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Фора (0) на «Ростов»
Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Ростов Оренбург
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
