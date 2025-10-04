11-й тур РПЛ подарит противостояние на стадионе «Газовик» между командами, находящимися по разные стороны таблицы, но одинаково нуждающимися в очках. «Оренбург» пытается выбраться из зоны борьбы за выживание, а «Ростов» постепенно стабилизирует результаты и поднимается вверх.

«Оренбург»

Команда из Оренбурга продолжает испытывать сложности с результатами. После 10 туров в активе всего 7 очков, а серия из трeх поражений подряд стала тревожным сигналом. В последнем туре подопечные уступили «Зениту» со счeтом 2:5, показав слабость в обороне, но при этом вновь забили – уже шестой матч подряд команда находит путь к воротам соперников. Хорди Томпсон остаeтся главным оружием в атаке: 4 гола в 11 матчах делают его лидером клуба. Однако при стабильной результативности проблемная зона – оборона, пропускающая в среднем более двух голов за игру.

«Ростов»

Дончане проводят гораздо более собранный отрезок. После ничьей с «Краснодаром» (0:0) команда Карпина набрала 10 очков и не проигрывает уже пять матчей подряд в чемпионате. За этот период «Ростов» лишь дважды позволил соперникам забить, трижды сыграв «на ноль». При этом атака действует прагматично – всего четыре забитых мяча за пять игр, но каждый из них приносил важные очки. На выезде «Ростов» стал действовать осторожнее, что позволило сократить количество ошибок в защите.

Факты о командах

«Оренбург»

Проигрывает три матча подряд.

Пропускает в среднем 2.2 гола за игру.

Забивает в шести последних матчах.

Томпсон – 4 гола в 11 играх.

«Ростов»

Не проигрывает пять матчей подряд.

Пропускает в среднем 0.4 гола за игру.

Три «сухих» матча подряд.

Забивает в среднем 0.8 гола за игру.

Прогноз на матч «Оренбург» – «Ростов»

Обе команды находятся в контрастных игровых состояниях. «Оренбург» активно ищет баланс между атакой и обороной, но пока пропускает слишком много, тогда как «Ростов» демонстрирует зрелую игру в защите, жертвуя яркостью впереди. На стороне гостей – стабильность, на стороне хозяев – фактор домашнего поля и желание прервать серию неудач. Вероятно, матч получится упорным, с минимальным количеством голов.

Сценарий, при котором «Ростов» добьeтся результата за счeт организованной обороны и дисциплины, выглядит наиболее логичным. При этом «Оренбург» может создать моменты, но реализовать их будет сложно.

