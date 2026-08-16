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«Мирассол» – «Фламенго»: кто победит в матче 23-го тура Серии A Бразилии 2026/2027

16 августа 2026 8:17
Мирассол - Фламенго
17 авг. 2026, понедельник 00:30 | Бразилия. Серия А, 23 тур
Перейти в онлайн матча
1.82
Победа «Фламенго»
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Матч 23-го тура бразильской Серии A между «Мирассолом» и «Фламенго» пройдет 17 августа. Хозяева располагаются на 15-м месте с 23 очками, но имеют впечатляющую домашнюю форму – они не проигрывают в десяти последних матчах на своем поле. Гости уверенно идут на 2-й строчке с 42 баллами и не проигрывают в 11 последних матчах, демонстрируя мощную атаку и надежную защиту. В очных встречах команды обменивались результатами, но в последней игре «Мирассол» сыграл вничью с «Фламенго» (3-3). Сможет ли хозяин использовать поддержку трибун и преподнести сенсацию, или лидер продолжит свою беспроигрышную серию и укрепит позиции в верхней части таблицы?

Кто победит в матче

В пользу «Мирассола» говорит их феноменальная домашняя форма. Команда не проигрывает в десяти последних матчах на своем поле, что свидетельствует о серьезной поддержке болельщиков и умении действовать в родных стенах. Кроме того, хозяева забивают в шести из восьми последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивают 1,00 гола. В Кубке Либертадорес «Мирассол» сыграл вничью с ЛДУ Кито (1-1), а в предыдущем туре уступил «Крузейро» (1-3). Однако защита команды вызывает серьезные опасения – они пропускают в девяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,40 гола. Это означает, что против такой атаки, как у «Фламенго», удержать свои ворота в неприкосновенности будет крайне сложно.

«Фламенго» подходит к матчу в феноменальной форме. Команда не проигрывает в 11 последних матчах, забивает в 11 встречах подряд, а в среднем за последние пять игр забивает 1,80 гола и пропускает всего 0,60 гола, что свидетельствует о сбалансированной игре. В предыдущем туре «Фламенго» уверенно переиграл «Виторию» (2-0), а в Кубке Либертадорес сыграл вничью с «Крузейро» (1-1). Защита гостей выглядит практически неприступной, а атака стабильно реализует моменты. В очных встречах с «Мирассолом» у «Фламенго» нет явного преимущества, но текущая форма и класс команды делают их фаворитами.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о преимуществе «Фламенго». Гости находятся на пике формы, имеют мощную атаку и надежную защиту, тогда как хозяева, несмотря на домашнюю поддержку, слишком много пропускают. Учитывая разницу в классе и текущем состоянии, «Фламенго» должен одержать победу, хотя «Мирассол» способен забить на своем поле.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях команды обменивались результатами: в последней встрече (декабрь 2025) была зафиксирована ничья 3-3. Текущая форма «Фламенго» значительно лучше – 11 матчей без поражений и 11 матчей с голами, тогда как «Мирассол» нестабилен и много пропускает. Учитывая разницу в классе и текущем состоянии, «Фламенго» является явным фаворитом, несмотря на хорошую домашнюю форму хозяев.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (25%)
Побед - 3 (75%)
5
Забитых мячей
12
1.25
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч
Бразилия. Серия А, 23 тур
Мирассол
1 : 5
17.08.2026
Фламенго
Самая крупная ничья
Бразилия. Серия А, 38 тур
Мирассол
3 : 3
07.12.2025
Фламенго
Бразилия. Серия А, 4 тур
Фламенго
2 : 0
03.09.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 23 тур
Мирассол
1 : 5
17.08.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 38 тур
Мирассол
3 : 3
07.12.2025
Фламенго
Бразилия. Серия А, 19 тур
Фламенго
2 : 1
10.08.2025
Мирассол

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Мирассол
22
Вальтер
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
3
Willian Machado
ЦЗ
34
Жуан Виктор
(К) ЦЗ
32
Игор Формига
ПЗ
80
Валлисон
ОП
55
Gustavo Cazonatti
ЦП
27
Денилсон
АП
17
Fernandinho
ЦФ
30
Bruno Santos
ЦФ
95
Эдсон Кариока
РФ
Главный тренер
Иван Байтелло
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
6
Айртон
ЛЗ
4
Лео Перейра
(К) ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
13
Данило
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
11
Лукас Пакета
АП
15
Хорхе Карраскаль
АП
19
Гонсало Плата
ПВ
9
Педро
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Мирассол
12
Виктор Луис
ЛЗ
44
Gabriel
ЦЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
77
Алессон
ЛВ
5
Japa
ЦП
25
Нето Моура
ЦП
10
Чико
АП
33
Карлос Эдуардо
АП
19
Густаво Москито
ПВ
23
Alex Muralha
ЦФ
18
Lira Nogueira Elias
ЦФ
9
Андре Луис
ЦФ
Фламенго
49
Dyogo
ВР
42
Эндрю
ВР
77
Johnny Góes
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
52
Evertton
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
47
Уоллес Ян
ЦФ
4-1-1-1-3
22
Вальтер
6
Рейналдо
3
34
Виктор
32
Формига
80
Валлисон
55
27
Денилсон
30
17
95
Кариока
4-1-3-2
1
Росси
13
Данило
2
Варела
4
Перейра
6
Айртон
5
Пульгар
19
Плата
15
Карраскаль
11
Пакета
7
Араухо
9
Педро
27
Денилсон
5
5
27
Денилсон
33
Карлос Эдуардо
33
Карлос Эдуардо
95
Кариока
77
Алессон
77
Алессон
95
Кариока
17
19
Москито
19
Москито
17
6
Айртон
77
77
6
Айртон
5
Пульгар
52
52
5
Пульгар
19
Плата
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
19
Плата
11
Пакета
10
Де Арраскаэта
10
Де Арраскаэта
11
Пакета
7
Араухо
16
Лино
16
Лино
7
Араухо
Остались в запасе
Мирассол
Фламенго
12
Виктор Луис
ЛЗ
44
Gabriel
ЦЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
25
Нето Моура
ЦП
10
Чико
АП
23
Alex Muralha
ЦФ
18
Lira Nogueira Elias
ЦФ
9
Андре Луис
ЦФ
Главный тренер
Иван Байтелло
49
Dyogo
ВР
42
Эндрю
ВР
3
Лео Ортис
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
47
Уоллес Ян
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
12
Виктор Луис
ЛЗ
44
Gabriel
ЦЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
25
Нето Моура
ЦП
10
Чико
АП
23
Alex Muralha
ЦФ
18
Lira Nogueira Elias
ЦФ
9
Андре Луис
ЦФ
Остались в запасе
49
Dyogo
ВР
42
Эндрю
ВР
3
Лео Ортис
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
47
Уоллес Ян
ЦФ
Главный тренер
Иван Байтелло
Главный тренер
Леонарду Жардим
Мирассол
Точно не сыграют
Хосе Альдо
ЦП
Негеба
РФ
Фламенго
Точно не сыграют
Алекс Сандро
ЛЗ
Эвертон
ЦФ
Витао
ЦЗ
Бруно Энрике
ЛВ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Фламенго». Гости находятся в феноменальной форме (11 матчей без поражений, 11 матчей с голами), демонстрируют мощную атаку (1,80 гола за игру) и надежную защиту (0,60 пропущенных). Хозяева, несмотря на домашнюю поддержку, слишком много пропускают и уступают в классе. Ожидаем, что «Фламенго» продолжит свою беспроигрышную серию и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Фламенго» с коэффициентом 1.82.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 23-го тура Серии A Бразилии между «Мирассолом» и «Фламенго» состоится 17 августа 2026 года и начнется в 00-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале МАТЧ! Футбол 3.

«Мирассол» – «Фламенго»: кто победит в матче 23-го тура Серии A Бразилии 2026/2027

1.82
Победа «Фламенго»
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Автор: Мещеряков Денис
Бразилия. Серия А Фламенго Мирассол
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