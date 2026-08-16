Матч 23-го тура бразильской Серии A между «Мирассолом» и «Фламенго» пройдет 17 августа. Хозяева располагаются на 15-м месте с 23 очками, но имеют впечатляющую домашнюю форму – они не проигрывают в десяти последних матчах на своем поле. Гости уверенно идут на 2-й строчке с 42 баллами и не проигрывают в 11 последних матчах, демонстрируя мощную атаку и надежную защиту. В очных встречах команды обменивались результатами, но в последней игре «Мирассол» сыграл вничью с «Фламенго» (3-3). Сможет ли хозяин использовать поддержку трибун и преподнести сенсацию, или лидер продолжит свою беспроигрышную серию и укрепит позиции в верхней части таблицы?

Кто победит в матче

В пользу «Мирассола» говорит их феноменальная домашняя форма. Команда не проигрывает в десяти последних матчах на своем поле, что свидетельствует о серьезной поддержке болельщиков и умении действовать в родных стенах. Кроме того, хозяева забивают в шести из восьми последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивают 1,00 гола. В Кубке Либертадорес «Мирассол» сыграл вничью с ЛДУ Кито (1-1), а в предыдущем туре уступил «Крузейро» (1-3). Однако защита команды вызывает серьезные опасения – они пропускают в девяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,40 гола. Это означает, что против такой атаки, как у «Фламенго», удержать свои ворота в неприкосновенности будет крайне сложно.

«Фламенго» подходит к матчу в феноменальной форме. Команда не проигрывает в 11 последних матчах, забивает в 11 встречах подряд, а в среднем за последние пять игр забивает 1,80 гола и пропускает всего 0,60 гола, что свидетельствует о сбалансированной игре. В предыдущем туре «Фламенго» уверенно переиграл «Виторию» (2-0), а в Кубке Либертадорес сыграл вничью с «Крузейро» (1-1). Защита гостей выглядит практически неприступной, а атака стабильно реализует моменты. В очных встречах с «Мирассолом» у «Фламенго» нет явного преимущества, но текущая форма и класс команды делают их фаворитами.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о преимуществе «Фламенго». Гости находятся на пике формы, имеют мощную атаку и надежную защиту, тогда как хозяева, несмотря на домашнюю поддержку, слишком много пропускают. Учитывая разницу в классе и текущем состоянии, «Фламенго» должен одержать победу, хотя «Мирассол» способен забить на своем поле.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях команды обменивались результатами: в последней встрече (декабрь 2025) была зафиксирована ничья 3-3. Текущая форма «Фламенго» значительно лучше – 11 матчей без поражений и 11 матчей с голами, тогда как «Мирассол» нестабилен и много пропускает. Учитывая разницу в классе и текущем состоянии, «Фламенго» является явным фаворитом, несмотря на хорошую домашнюю форму хозяев.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Фламенго». Гости находятся в феноменальной форме (11 матчей без поражений, 11 матчей с голами), демонстрируют мощную атаку (1,80 гола за игру) и надежную защиту (0,60 пропущенных). Хозяева, несмотря на домашнюю поддержку, слишком много пропускают и уступают в классе. Ожидаем, что «Фламенго» продолжит свою беспроигрышную серию и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Фламенго» с коэффициентом 1.82.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 23-го тура Серии A Бразилии между «Мирассолом» и «Фламенго» состоится 17 августа 2026 года и начнется в 00-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале МАТЧ! Футбол 3.